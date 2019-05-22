В Новосибирском зоопарке появился редкий сувенир — шар со снегом и медвежатами

«Сувенир посвящён тому, что медведица Герда родила двух медвежат. Да и вообще зоопарк давно мечтал о таком презентабельном сувенире. Вот мы и решили изобразить медведицу и малышей. <…> Такой сувенир мы хотели выпустить года три назад, ещё к 70-летию зоопарка, но нас не устроили условия китайских производителей: получалось очень дорого, так как они не работают с небольшими тиражами. В итоге мы отказались от китайцев, а сделали всё наши умельцы. Качество получилось достойным. Шар выпустили на одном из предприятий Нижнего Новгорода», — рассказала корреспонденту НГС автор сувенира Виктория Кац.

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. выпустила для новосибирского зоопарка сувенир в виде стеклянного шара — внутри него снег, белая медведица Герда и медвежата .

Внутри шара диаметром 10 сантиметров расположились белая медведица Герда и два медвежонка. Стеклянная сфера помещена на основу в виде главного входа в зоопарк, с одной стороны которой написано «Новосибирский зоопарк», а с другой — «имени Р. А. Шило» и «ZOO NSK».

Всего выпущено 300 шаров. Они будут продаваться в магазине нумизматической компании Katz Coins Notes & Supplies Corp. и в самом новосибирском зоопарке. Стоимость сувенира — 1200 рублей.

Если стеклянный шар с Гердой и медвежатами станет популярным товаром, в компании Katz Coins Notes & Supplies Corp. закажут дополнительный тираж.



Белые медвежата из Новосибирского зоопарка уже стали источником вдохновения для горожан. На прошлой неделе НГС рассказал о художнице Надежде Шинкарь, которая выпустила открытки с Гердой и двумя медвежатами.