В Новосибирском зоопарке появился редкий сувенир — шар со снегом и медвежатами

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Милый подарок выпустили ограниченным тиражом представители нумизматической компании
Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. выпустила необычный для себя сувенир — стеклянный снежный шар с белыми медведями
Шар изготовили тиражом 300 экземпляров и купить его можно за 1200 рублей
Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. выпустила для новосибирского зоопарка сувенир в виде стеклянного шара — внутри него снег, белая медведица Герда и медвежата.
«Сувенир посвящён тому, что медведица Герда родила двух медвежат. Да и вообще зоопарк давно мечтал о таком презентабельном сувенире. Вот мы и решили изобразить медведицу и малышей. <…> Такой сувенир мы хотели выпустить года три назад, ещё к 70-летию зоопарка, но нас не устроили условия китайских производителей: получалось очень дорого, так как они не работают с небольшими тиражами. В итоге мы отказались от китайцев, а сделали всё наши умельцы. Качество получилось достойным. Шар выпустили на одном из предприятий Нижнего Новгорода», — рассказала корреспонденту НГС автор сувенира Виктория Кац.
Внутри шара диаметром 10 сантиметров расположились белая медведица Герда и два медвежонка. Стеклянная сфера помещена на основу в виде главного входа в зоопарк, с одной стороны которой написано «Новосибирский зоопарк», а с другой — «имени Р. А. Шило» и «ZOO NSK».
Всего выпущено 300 шаров. Они будут продаваться в магазине нумизматической компании Katz Coins Notes & Supplies Corp. и в самом новосибирском зоопарке. Стоимость сувенира — 1200 рублей.
Если стеклянный шар с Гердой и медвежатами станет популярным товаром, в компании Katz Coins Notes & Supplies Corp. закажут дополнительный тираж.
Белые медвежата из Новосибирского зоопарка уже стали источником вдохновения для горожан. На прошлой неделе НГС рассказал о художнице Надежде Шинкарь, которая выпустила открытки с Гердой и двумя медвежатами.
Илья Калинин
Фото и видео автора
Пусть еще сделают с дельфинами шар - как визитную карточку Новотараканска. Дескать, у нас тут не только людей мучают (например, навязываемой аудиорекламой везде), но и дельфинов тоже - морские животные заперты в лужице на потеху зевакам и для добычи бабла.
"Шар выпустили на одном из предприятий Нижнего Новгорода»" - наши умельцы живут в новосибирске. что от китайцев отказались молодцы, а вот то что не в новосибирске - плохо!!!!
а в зоопарке монетки с животными продают? в третьяковке продают монеты с фрагментами картин. в питере монеты с памятниками города. у нас сузунский старинный завод "монет " не работает?