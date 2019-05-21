В Новосибирске сократили сотрудников «Альфа-Банка»

Оптимизация коснулась тех, кто выдавал экспресс-кредиты в торговых сетях

Большая часть сокращений в Новосибирске уже прошла





Глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский в интервью Bloomberg сообщил, что в компании сократят 3 тысячи сотрудников — это практически 12% от общей численности сотрудников в 25 тысяч. Сокращения касаются и сотрудников в Новосибирске.





«На начало 2019 года в банке работало порядка 25 тысяч сотрудников, к концу года их численность сократится. Сокращения (порядка 3 тысяч человек) связаны с уходом "Альфа-Банка" из сегмента POS-кредитования в торговых сетях. Это низкомаржинальный продукт, который банк перевёл в цифровой формат», — пояснила корреспонденту НГС региональный PR-директор группы «Сибирь» банка Елена Волкова.





В число этих трёх тысяч сотрудников входят и те, которые работали в Новосибирске. Процесс сокращения в городе практически прошёл, но полностью завершится в июне. Как добавила Елена Волкова, дополнительных сокращений по Новосибирску не планируется. Точного числа сокращаемых сотрудников она не назвала.





Как добавила Елена Волкова, дополнительных сокращений по Новосибирску больше не планируется, а большинство сотрудников, занимавшихся POS-кредитованием, переведены в другие отделы.





POS-кредитование (от англ. Point of Sale — «торговая точка») — выдача розничных кредитов на товары в торговых точках.





С прошлого года в Новосибирске прошли массовые сокращения на заводе Чкалова — сегодня бывший министр обороны Анатолий Сердюков приехал в Новосибирск решать судьбу предприятия.