В Новосибирске сократили сотрудников «Альфа-Банка»

Оптимизация коснулась тех, кто выдавал экспресс-кредиты в торговых сетях

Большая часть сокращений в Новосибирске уже прошла 
Большая часть сокращений в Новосибирске уже прошла 


Глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский в интервью Bloomberg сообщил, что в компании сократят 3 тысячи сотрудников — это практически 12% от общей численности сотрудников в 25 тысяч. Сокращения касаются и сотрудников в Новосибирске.


«На начало 2019 года в банке работало порядка 25 тысяч сотрудников, к концу года их численность сократится. Сокращения (порядка 3 тысяч человек) связаны с уходом "Альфа-Банка" из сегмента POS-кредитования в торговых сетях. Это низкомаржинальный продукт, который банк перевёл в цифровой формат», — пояснила корреспонденту НГС региональный PR-директор группы «Сибирь» банка Елена Волкова.


В число этих трёх тысяч сотрудников входят и те, которые работали в Новосибирске. Процесс сокращения в городе практически прошёл, но полностью завершится в июне. Как добавила Елена Волкова, дополнительных сокращений по Новосибирску не планируется. Точного числа сокращаемых сотрудников она не назвала. 


Как добавила Елена Волкова, дополнительных сокращений по Новосибирску больше не планируется, а большинство сотрудников, занимавшихся POS-кредитованием, переведены в другие отделы.


POS-кредитование (от англ. Point of Sale — «торговая точка») — выдача розничных кредитов на товары в торговых точках. 


С прошлого года в Новосибирске прошли массовые сокращения на заводе Чкалова — сегодня бывший министр обороны Анатолий Сердюков приехал в Новосибирск решать судьбу предприятия. 

Прочтений: 3912

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено