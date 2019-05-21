Турция стала ближе: названы летние направления с максимально подешевевшими билетами

Поездки за рубеж дорожают, но есть и рейсы, цены на которые снизились

Средняя цена авиабилетов за границу из Новосибирска — 27 224 рубля. На фото — Турция





Аналитики Aviasales выяснили, в какие российские и зарубежные города новосибирцам дешевле путешествовать этим летом — по некоторым направлениям цена снизилась сразу на треть.





«Стало выгоднее летать в Самару на 36%, в среднем за 14 тысяч рублей, а также подешевели билеты в Улан-Удэ на 33%, до 13,5 тысячи рублей. Среди популярных направлений эксперты выделяют Екатеринбург и Нижневартовск, куда средний чек на авиабилеты за год снизился на 13%, до 10 тысяч и 9 тысяч рублей соответственно», — сообщили в пресс-службе Aviasales.





Самым подешевевшим заграничным направлением стал Дубай — на 30%, в среднем за 24 717 рублей. На 15% подешевели билеты в Анталью — за 25 тысяч рублей; на 7% в Токио — 32 тысячи.





«В список выгодных авиапутешествий также попали Сеул, Тбилиси и Баку, куда средний чек на билеты снизился от 3 до 5%. Сейчас билеты в Южную Корею, Грузию и Азербайджан можно купить в среднем за 24–30 тысяч рублей», — добавили в Aviasales.





При этом средняя стоимость перелётов летом по России изменилась: средний чек составил 20 010 рублей, а билеты за границу подорожали на 2% и стали стоить в среднем 27 224 рубля.





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