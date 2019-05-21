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Дороги и транспорт

На самой новой дороге Новосибирска отремонтируют асфальт

Здесь появился огромный провал, из-за которого машины подпрыгивают

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На улице Георгия Колонды просело около 5 метров асфальта — из-за этого же треснул бетонный разделитель

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Провал асфальта на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска отремонтируют до четверга, 23 мая. 

В начале мая корреспондент НГС обратил внимание, что на этом участке просело 5 метров асфальта, из-за этого треснул бетонный разделитель. 

Сегодня в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что асфальт недалеко от остановки общественного транспорта «Окружная» восстановят до 23 мая. 

«18 мая департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска провёл выездное совещание на указанном объекте с участием заказчика <...> и подрядной организацией (ООО "Сибавтобан"). 

Было принято решение: восстановить участок просадки покрытия с целью обеспечения безопасного проезда автотранспорта в срок до 23 мая. [Заказчику] подготовить техническое задание на проведение геологических работ для определения причин просадки покрытия», 

— говорится в ответе мэрии.

Вторую очередь улицы Георгия Колонды открыли для движения 17 октября 2018 года. Улица соединяет Красный проспект и улицу Объединения. На её строительство потратили полмиллиарда рублей

Открывая дорогу, власти надеялись, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и «Снегирей», но ожидания себя не оправдали — пробки остались, и власти несколько раз пытались это исправить с помощью установки новых знаков.

Дмитрий Здорников
Фото и видео Дмитрия Косенко

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дорожные ямыремонт

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КОММЕНТАРИИ (36)

С левого берега
21 май 2019 в 17:41

Проведение геологических работ для определения причин просадки покрытия. Вот интересно до строительства проводили геологические работы?
По факту это провал для всех, водителей, мэрии, подрядчика.
Так и живем...

я не робот
21 май 2019 в 17:48

Убогие, по гарантии дорога будет отремонтирована. Кококо!!! Бюджетныеденьгиатмывають!!!11 Леханавальныйпамаги!!!11 Самим то не смешно?

Костян
21 май 2019 в 17:43

Мало того, что сама дорога оказалась бесполезной, так она еще и разваливается. Мэрия даже проконтролировать качество работ не может, не говоря уже о планировании. Обещали, что как только откроют, уменьшатся пробки с Родников. Нефига. Ничего не поменялось