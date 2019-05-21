На самой новой дороге Новосибирска отремонтируют асфальт

На улице Георгия Колонды просело около 5 метров асфальта — из-за этого же треснул бетонный разделитель

Провал асфальта на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска отремонтируют до четверга, 23 мая.



В начале мая корреспондент НГС обратил внимание, что на этом участке просело 5 метров асфальта, из-за этого треснул бетонный разделитель. Сегодня в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что асфальт недалеко от остановки общественного транспорта «Окружная» восстановят до 23 мая.

«18 мая департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска провёл выездное совещание на указанном объекте с участием заказчика <...> и подрядной организацией (ООО "Сибавтобан").