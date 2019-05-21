На самой новой дороге Новосибирска отремонтируют асфальт

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Здесь появился огромный провал, из-за которого машины подпрыгивают
На улице Георгия Колонды просело около 5 метров асфальта — из-за этого же треснул бетонный разделитель
Провал асфальта на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска отремонтируют до четверга, 23 мая.
В начале мая корреспондент НГС обратил внимание, что на этом участке просело 5 метров асфальта, из-за этого треснул бетонный разделитель.
Сегодня в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что асфальт недалеко от остановки общественного транспорта «Окружная» восстановят до 23 мая.
«18 мая департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска провёл выездное совещание на указанном объекте с участием заказчика <...> и подрядной организацией (ООО "Сибавтобан").
Было принято решение: восстановить участок просадки покрытия с целью обеспечения безопасного проезда автотранспорта в срок до 23 мая. [Заказчику] подготовить техническое задание на проведение геологических работ для определения причин просадки покрытия»,
— говорится в ответе мэрии.
Вторую очередь улицы Георгия Колонды открыли для движения 17 октября 2018 года. Улица соединяет Красный проспект и улицу Объединения. На её строительство потратили полмиллиарда рублей.
Открывая дорогу, власти надеялись, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и «Снегирей», но ожидания себя не оправдали — пробки остались, и власти несколько раз пытались это исправить с помощью установки новых знаков.
Дмитрий Здорников
Фото и видео Дмитрия Косенко
Проведение геологических работ для определения причин просадки покрытия. Вот интересно до строительства проводили геологические работы?
По факту это провал для всех, водителей, мэрии, подрядчика.
Так и живем...
Убогие, по гарантии дорога будет отремонтирована. Кококо!!! Бюджетныеденьгиатмывають!!!11 Леханавальныйпамаги!!!11 Самим то не смешно?