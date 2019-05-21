Кровотечение, жажда и смерть: врач рассказал о симптомах отравления крысиным ядом

Чаще всего от отравления страдают дети до 3 лет, а опаснейшие яды можно найти в любой квартире

С началом сезона пикников дети стали чаще травиться химическими жидкостями





Средство против крыс и мышей, которое съели дети в Чановской школе, могло привести к кровотечениям и даже летальному исходу. Главный детский токсиколог Новосибирской области Олег Кольцов рассказал корреспонденту НГС, как действует крысиный яд.







«Зависит всё от дозы. <…> [Яд] действует на обмен витамина К. <…> И, как следствие, происходит кровотечение, так как витамин К ответственен за свёртываемость системы крови», — объяснил врач.







Сейчас дети в Новосибирской области, по его словам, редко травятся подобными веществами.







«Бывает, что где-то рассыпано, дети ползают, берут гранулы. <…> Лечение одинаково — освободить от яда. Это промывание желудка делается и вводятся определённые сорбенты. <…> Естественно, под наблюдением врача», — объясняет Олег Кольцов.







Врач уточнил, что в случае отравления родителей должны насторожить такие симптомы, как тошнота, рвота, проблемы с животом и жажда. Олег Кольцов рекомендует как можно скорее обратиться к врачу.







«Бич сейчас детской токсикологии — бытовая химия, чистящие, моющие средства, особенно <…> "крот", который чистит канализацию. Население ещё как-то в плане таблеток понимает, что <…> надо прятать. А в любой туалет зайдите, в ванну, на кухню — и все эти чистящие средства, моющие, всё стоит, всё свободно — пей не хочу. А дети подвижные, здесь буквально, знаете, секундное дело — взял в рот и выпил. Особенно опасно сейчас — это розжиг костра (жидкость для розжига. — Прим. ред.). <…> Выезжают люди на пикник, бутылочки красивые там оставляют, ребёнок подхватил, бутылочку раз взял, выпил, и всё. И есть опасность, что они не обращаются к врачу в этот момент», — объясняет врач.







По данным специалиста, 60% всех отравлений детей в регионе сейчас приходится на бытовую химию и моющие средства. А чаще всего страдают дети от года до трёх лет.







Тринадцать школьников из Чановского района от тяжелых последствий отравления спас внимательный учитель. Педагог заметил, что ученики стали чаще бегать попить воды, и забил тревогу. В итоге детей отправили в больницу. Сейчас в произошедшем разбираются следователи и работники прокуратуры.