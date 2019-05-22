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usd 64.54
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Весна

Заморозки идут: в Новосибирск возвращаются холодные ночи

После ночных морозов в город придёт небольшое потепление

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В конце рабочей недели в Новосибирскую область придут тёплые воздушные массы из европейской части России — в городе начнёт теплеть

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — к Новосибирску приближаются заморозки.

«22-го и 23-го числа сохранится ещё относительно прохладная погода, обусловленная поступлением воздуха из районов Северного Урала. Температурный фон в ночные часы составит от 2…7 тепла, но при прояснениях — заморозки до –2…–3 градусов. В дневные часы от 12 до 18 градусов тепла», — рассказала корреспонденту НГС о погоде по области начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

При этом она уточнила, что в Новосибирске заморозки возможны в ночь на пятницу, 24 мая. 

Местами по области 22 и 23 мая ожидаются небольшие дожди. Ветер будет слабый 4–9 м/с, местами в порывах до 14 м/с.

24 мая ветер значительно усилится, в среднем до 8–13 м/с и в порывах до 20 м/с, а днём потеплеет.

«С продвижением тёплого воздуха с европейской части России температура повысится в дневные часы до +19…+24 градусов. При этом осадки, дожди и грозы более вероятны по западным районам Новосибирской области», — уточнила Анна Лапчик.

Несмотря на не самую тёплую погоду, Новосибирск утопает в зелени — заросли даже скрывают дорожные знаки

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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заморозкипрогноз погоды

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КОММЕНТАРИИ (10)

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Лyкaшa
22 май 2019 в 08:22

ну кто бы сомневался ага заморозков не было давненько
включите отопление изверги !

Наглая морда
22 май 2019 в 09:07

Название заголовка улыбнуло) Возвращаются холодные ночи, а что были теплые уже? Верните горячую хоть воду, в связи с холодными ночами... Хватит издеваться над людьми уже вторую неделю...

вапролд
22 май 2019 в 09:06

и ведь каждый год одно и тоже! как только первые потепления в начале мая, то все - вырубают! жалобщики типа требуют, ну пусть у себя отключают батареи, какая проблема!? они же потом стуча зубами - холодно, включите батареи! энергетики тоже хороши! есть 8 градусов, все - норматив!