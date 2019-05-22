Заморозки идут: в Новосибирск возвращаются холодные ночи

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — к Новосибирску приближаются заморозки.



«22-го и 23-го числа сохранится ещё относительно прохладная погода, обусловленная поступлением воздуха из районов Северного Урала. Температурный фон в ночные часы составит от 2…7 тепла, но при прояснениях — заморозки до –2…–3 градусов. В дневные часы от 12 до 18 градусов тепла», — рассказала корреспонденту НГС о погоде по области начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

При этом она уточнила, что в Новосибирске заморозки возможны в ночь на пятницу, 24 мая.