Заморозки идут: в Новосибирск возвращаются холодные ночи

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После ночных морозов в город придёт небольшое потепление
В конце рабочей недели в Новосибирскую область придут тёплые воздушные массы из европейской части России — в городе начнёт теплеть
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — к Новосибирску приближаются заморозки.
«22-го и 23-го числа сохранится ещё относительно прохладная погода, обусловленная поступлением воздуха из районов Северного Урала. Температурный фон в ночные часы составит от 2…7 тепла, но при прояснениях — заморозки до
При этом она уточнила, что в Новосибирске заморозки возможны в ночь на пятницу, 24 мая.
Местами по области 22 и 23 мая ожидаются небольшие дожди. Ветер будет слабый 4–9 м/с, местами в порывах до 14 м/с.
24 мая ветер значительно усилится, в среднем до 8–13 м/с и в порывах до 20 м/с, а днём потеплеет.
«С продвижением тёплого воздуха с европейской части России температура повысится в дневные часы до +19…+24 градусов. При этом осадки, дожди и грозы более вероятны по западным районам Новосибирской области», — уточнила Анна Лапчик.
Несмотря на не самую тёплую погоду, Новосибирск утопает в зелени — заросли даже скрывают дорожные знаки.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
ну кто бы сомневался ага заморозков не было давненько
включите отопление изверги !
Название заголовка улыбнуло) Возвращаются холодные ночи, а что были теплые уже? Верните горячую хоть воду, в связи с холодными ночами... Хватит издеваться над людьми уже вторую неделю...
и ведь каждый год одно и тоже! как только первые потепления в начале мая, то все - вырубают! жалобщики типа требуют, ну пусть у себя отключают батареи, какая проблема!? они же потом стуча зубами - холодно, включите батареи! энергетики тоже хороши! есть 8 градусов, все - норматив!