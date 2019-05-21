В клинике Мешалкина нашли замену уволенному Караськову

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Руководителем клиники стал один из ведущих кардиохирургов России
Александр Чернявский будет исполнять обязанности руководителя клиники без отрыва от своей основной работы
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подписала приказ о назначении исполняющего обязанности директора новосибирской клиники имени Мешалкина: им стал известный кардиохирург Александр Чернявский.
Сейчас Александр Чернявский возглавляет в клинике Мешалкина центр хирургии аорты, коронарных и периферических артерий. Согласно приказу министра здравоохранения, исполнять обязанности руководителя клиники он будет до 2 сентября 2019 года без освобождения от работы, прописанной в трудовом договоре.
«Установить Чернявскому А.М. доплату в размере 20 тысяч рублей в месяц», — говорится в приказе, опубликованном на сайте клиники Мешалкина.
На прошлой неделе пост директора клиники Мешалкина покинул кардиохирург Александр Караськов — он возглавлял учреждение 20 лет.
Александр Чернявский — один из ведущих кардиохирургов страны, в 2007 году он провёл первую за Уралом операцию по трансплантации сердца.
Мария Морсина, Ольга Хмелевская
Фото meshalkin.ru