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Город

В клинике Мешалкина нашли замену уволенному Караськову

Руководителем клиники стал один из ведущих кардиохирургов России

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Александр Чернявский будет исполнять обязанности руководителя клиники без отрыва от своей основной работы

Фото: meshalkin.ru

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подписала приказ о назначении исполняющего обязанности директора новосибирской клиники имени Мешалкина: им стал известный кардиохирург Александр Чернявский.

Сейчас Александр Чернявский возглавляет в клинике Мешалкина центр хирургии аорты, коронарных и периферических артерий. Согласно приказу министра здравоохранения, исполнять обязанности руководителя клиники он будет до 2 сентября 2019 года без освобождения от работы, прописанной в трудовом договоре.

«Установить Чернявскому А.М. доплату в размере 20 тысяч рублей в месяц», — говорится в приказе, опубликованном на сайте клиники Мешалкина.

На прошлой неделе пост директора клиники Мешалкина покинул кардиохирург Александр Караськов — он возглавлял учреждение 20 лет. 

Александр Чернявский — один из ведущих кардиохирургов страны, в 2007 году он провёл первую за Уралом операцию по трансплантации сердца

Мария Морсина, Ольга Хмелевская
Фото meshalkin.ru

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КОММЕНТАРИИ (2)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
21 май 2019 в 15:28

Замену талантливому руководителю очень трудно найти, сам тружусь руководителем ЧОПа поэтому знаю о чем говорю.

Директор Завода (Ржака)
21 май 2019 в 15:34

Доплата 30% от оклада как положено?