По новосибирским мессенджерам разошлась фейковая рассылка о пропавшей девочке

Сообщения о пропаже девочки стали приходить сегодня в мессенджеры новосибирцев





Сегодня, 21 мая, новосибирцы начали получать спам-рассылку о пропавшей девочке — волонтёры опровергли её розыск.





«Сегодня по родительским чатам во всех месседжерах и соцсетях распространяется очередная спам-рассылка. В панике и неразберихе всё перепуталось, и фото неизвестной девочки распространяют уже с номером нашего бывшего руководителя Николая Шишкина, восприняв его как автора публикации, — мы ответственно заявляем, что Николай никого не ищет и такого поиска у отряда "Лиза Алерт" нет», — говорится в сообщении отряда.





19 мая такой же спам был на Урале, пояснила корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.





«Три дня назад фото девочки гуляло по чатам на Урале, по телефону, изначально указанному в рассылке, устало сообщают, что не имеют отношения к поиску, по другой информации, девочку нашли в Астане в начале мая», — передают в «Лизе Алерт».





Три дня назад аналогичная рассылка была на Урале





Вместе с фотографией девочки рассылают телефон бывшего руководится новосибирского отряда «Лиза Алерт»





В конце марта новосибирцы столкнулись с другим фейком. В социальных сетях появилась информация о том, что в Кировском районе Новосибирска неизвестный мужчина напал на двоих мальчиков, — в полиции опровергли информацию о нападениях.