Бывший министр обороны Сердюков приехал в Новосибирск решать судьбу завода Чкалова

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На заводе уже прошли массовые сокращения, а сейчас с завода уходят молодые сотрудники
Комиссия осмотрит завод и примет решение о необходимости переноса его цехов в другой город
На Новосибирский авиационный завод имени Чкалова приехала комиссия во главе с бывшим министром обороны РФ, председателем Объединённой авиастроительной корпорации Анатолием Сердюковым.
По информации председателя профсоюза авиазавода Виктора Райма, комиссия во главе с Сердюковым осмотрит завод и примет решение о необходимости переноса его цехов на площадку в другой город.
До этого новосибирское издание Тайга.инфо опубликовала информацию о возможном переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
«В данный момент проходит совещание. (НГС: По вопросам переноса производства Су-34?) Да. Они наверняка приехали уже с каким-то готовым решением.
Ну, проехав сейчас по маршруту, они посмотрели и прокомментируют. Речи даже нет о том, что они на месте что-то будут решать. Такие решения заготавливаются заранее», — сказал Виктор Райм.
Он уточнил, что не знает, когда будет принято окончательное решение, однако комиссия сегодня должна прийти к промежуточному согласию.
Как сообщил корреспонденту НГС один из работников завода Андрей, пожелавший не называть свою фамилию, часть производственных цехов завода уже перевезли в Комсомольск-на-Амуре.
«[На заводе] нечего делать. [Производство Су-34] в Комсомольск передают, какую-то часть. Некоторые цеха уже перевезли — 8-й цех отправили в Комсомольск.
Они там трубы гнули и анодировали (Анодирование — процесс создания оксидной плёнки. — Прим. ред.), что ли», — рассказал он.
Виктор Райм опроверг информацию о перевозке цехов, сославшись на большие трудозатраты. «Никакое оборудование никуда не перевозят. Это тяжёлый, трудоёмкий процесс — перевезти оборудование цеха с одной промплощадки на другую. Им проще там новую сделать. <...> Это ложь», — сказал он.
Глава профсоюза завода Чкалова посоветовал обратиться за официальным комментарием в отдел управления персоналом. Корреспонденту НГС в отделе управления персоналом рассказали, что начальник и его заместитель сегодня не смогут дать комментарий.
«Сегодня у нас визит важной делегации, поэтому ничем вам помочь не могу», — коротко сообщили там.
Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка, который курирует промышленность, отказался комментировать корреспонденту НГС информацию о возможном переносе производства Су-34.
Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тысяч км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн.
В прошлом ноябре работников Новосибирского авиазавода имени Чкалова предупредили о массовых сокращениях — им предложили уволиться самим и пообещали урезать зарплаты. На заводе уже сократили план производства «по основному изделию» — Су-34. Но вместе с ним завод получил ещё один секретный заказ, объёмы которого смогут перекрыть тот объём, который сократили по Су-34.
Дмитрий Здорников
Фото wikipedia.org (1), Стаса Соколова (2-3)