Бывший министр обороны Сердюков приехал в Новосибирск решать судьбу завода Чкалова

Комиссия осмотрит завод и примет решение о необходимости переноса его цехов в другой город

На Новосибирский авиационный завод имени Чкалова приехала комиссия во главе с бывшим министром обороны РФ, председателем Объединённой авиастроительной корпорации Анатолием Сердюковым. По информации председателя профсоюза авиазавода Виктора Райма, комиссия во главе с Сердюковым осмотрит завод и примет решение о необходимости переноса его цехов на площадку в другой город. До этого новосибирское издание Тайга.инфо опубликовала информацию о возможном переносе производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

«В данный момент проходит совещание. (НГС: По вопросам переноса производства Су-34?) Да. Они наверняка приехали уже с каким-то готовым решением. Ну, проехав сейчас по маршруту, они посмотрели и прокомментируют. Речи даже нет о том, что они на месте что-то будут решать. Такие решения заготавливаются заранее», — сказал Виктор Райм.

Сейчас на заводе производят истребители-бомбардировщики Су-34, а также части для самолётов Sukhoi Superjet 100 Фото: Стас Соколов / НГС

Он уточнил, что не знает, когда будет принято окончательное решение, однако комиссия сегодня должна прийти к промежуточному согласию. Как сообщил корреспонденту НГС один из работников завода Андрей, пожелавший не называть свою фамилию, часть производственных цехов завода уже перевезли в Комсомольск-на-Амуре. «[На заводе] нечего делать. [Производство Су-34] в Комсомольск передают, какую-то часть. Некоторые цеха уже перевезли — 8-й цех отправили в Комсомольск. Они там трубы гнули и анодировали (Анодирование — процесс создания оксидной плёнки. — Прим. ред.), что ли», — рассказал он.

По словам одного из работников завода, часть цехов уже перевезли в Комсомольск-на-Амуре Фото: Стас Соколов / НГС

Виктор Райм опроверг информацию о перевозке цехов, сославшись на большие трудозатраты. «Никакое оборудование никуда не перевозят. Это тяжёлый, трудоёмкий процесс — перевезти оборудование цеха с одной промплощадки на другую. Им проще там новую сделать. <...> Это ложь», — сказал он.