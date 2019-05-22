Новосибирский режиссёр восстановил фильм о музыкантах-захватчиках самолёта

На большом экране фильм можно увидеть сегодня, 22 мая, в кинозале «Синема»





Новосибирский режиссёр-документалист Владимир Эйснер восстановил свой фильм 1989 года «Жили-были Семь Симеонов» — в документальной картине автор рассказывает историю знаменитого музыкального ансамбля семьи Овечкиных из Иркутска, которые 8 марта 1988 года попытались угнать самолёт Ту-154.





Оцифрованную версию фильма покажут 22 мая в 19:00 в кинозале «Синема».





«Сначала я снял короткометражный фильм за 2 года до этого (до захвата самолёта. — Прим. ред.) — двадцатиминутку об иркутской семье, где дети увлеклись музыкой, организовали ансамбль, который назвали "Семь Симеонов". Это была одна из первых моих работ после института, она хорошо прошла по фестивалям. Была положительная история, а обернулось всё трагедией. После 88-го года, когда случилась ужасная история, киностудия принялась за большой фильм, чтобы разобраться, почему это произошло, в чём причина. Так как всё происходило в Иркутске, мы сразу же на следующий день дома у них снимали людей, которые их хорошо знали, родственников. Когда была уже финальная стадия, суд, мы снимали большую часть фильма на суде», — рассказал историю создания ленты режиссёр Владимир Эйснер.









В 1980-х семья Овечкиных из Иркутска прославилась на весь Советский Союз своим музыкальным ансамблем «Семь Симеонов» — руководила коллективом мать участников Нинель Сергеевна. В 1987 году Овечкины гастролировали в Японии — там им предложили контракт, но остаться они так и не смогли. После поездки в Японию семья решила бежать из СССР. 8 марта 1988 года Овечкины вылетели на гастроли в Ленинград, братья пронесли на борт оружие и попытались захватить самолёт. Однако пилоты смогли посадить самолёт на военном аэродроме, а после самолёт взяли штурмом. Во время спецоперации погибли 9 человек — мать Нинель Сергеевна и четверо старших сыновей, бортпроводница и трое пассажиров.







Документальный фильм о трагедии «Жили-были Семь Симеонов» Владимир Эйснер выпустил в 1989 году — картина шла в прокате в кинотеатрах Советского Союза и завоевала множество наград на зарубежных фестивалях. Сейчас 35-миллиметровую плёнку оцифровали в «Новосибирсккиновидеопрокате».





Также в начале мая сотрудник «Новосибирсккиновидеопроката» Анатолий Антонов восстановил архивный сюжет киножурнала «Сибирь на экране» о сильнейшем потопе в Новосибирске в 60-х— по прибрежным улицам города люди передвигались на лодках.

