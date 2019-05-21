Кастрюля окрошки обойдётся новосибирцам в 274 рубля

Среди российских городов-миллионников Новосибирск оказался на 7-м месте по дороговизне продуктов для окрошки





Приготовление окрошки на пять человек обойдется новосибирцам в 274 рубля.







К такому выводу пришли аналитики компании «Яндекс». Они решили выяснить, сколько стоят продукты для окрошки в российских городах-миллионниках, и для этого изучили чеки, которые пользователи приложения «Едадил» сканировали в апреле-мае для получения кэшбэка.







«Набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек обходится пользователям "Едадила" из Новосибирска в 274 рублей. Больше всего приходится потратить на колбасу — 92 рубля, а также на квас — 63 рубля. Стоимость остальных ингредиентов составляет меньше половины всей суммы», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».







Кроме кваса и колбасы авторы исследования включили в рецепт окрошки зелёный лук, картофель, огурцы, редис, петрушку или укроп, сметану, соль и яйца.







Дороже всего новосибирцам обойдётся квас и колбаса





Как пояснили в пресс-службе «Яндекса», в среднем по России набор продуктов для окрошки стоит немного больше, чем в Новосибирске, — 281 рубль. Самые дорогие продукты для этого блюда аналитики обнаружили в Москве — на их покупку жителям столицы придётся потратить в среднем 343 рубля. На втором и третьем местах среди городов-миллионников оказались Красноярск и Екатеринбург со стоимостью ингредиентов для окрошки 295 и 286 рублей соответственно. Новосибирск среди 16 городов-миллионников оказался на 7-м месте по дороговизне набора продуктов.







«Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми — 246 рублей: там сравнительно недорогие колбаса, огурцы и яйца», — сообщили авторы исследования.







При этом в «Яндексе отмечают, что использованные в исследовании цены «стремятся к минимальным»: в чеках, которые изучали аналитики, предположительно много продуктов, купленных со скидкой или просто по низкой стоимости.







Ранее компания 2ГИС подсчитал «индекс шашлыка»: самый дешёвый оказался в 220 километрах от Новосибирска.

