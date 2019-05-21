В Екатеринбурге снесли забор, который поставили для стройки храма на месте сквера

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Горожане протестовали восемь дней
Забор раздора демонтируют с утра вторника
Этим утром в Екатеринбурге начался демонтаж забора, ставшего символом раздора и противостояния горожан, выступающих за строительство в сквере нового храма, и тех, кто против него. Забор появился неделю назад, им огородили площадь будущей стройки — часть сквера в центре города. С тех пор каждый вечер тысячи горожан приходили на это место: они пели песни, танцевали, требовали референдума, отставки мэра и губернатора. Местные чиновники вышли к людям только после того, как ситуация дошла до президента: Владимир Путин предложил провести опрос. Сейчас власти и жители пытаются понять, как это осуществить.
Решающее слово в истории с забором сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В письме, адресованном директору Фонда святой Екатерины (инициатору стройки), священнослужитель отметил:
— Я обращаюсь к вам с просьбой удалить забор с территории строительства храма. Предлагаем наладить масштабное информирование горожан о проекте, предполагающем строительство храма со сквером и благоустройство городской набережной, и продолжить конструктивный диалог на разных площадках.
Письмо пришло в фонд вчера днем, а уже вечером в сквере появилась техника, которая вывезла со стройки вагончики и строительное оборудование — за этим наблюдали горожане, они аплодировали. Утром во вторник строители приступили к демонтажу ограждений.
За противостоянием горожан — противников стройки и ее сторонников мы следили вместе с екатеринбургскими коллегами с портала E1.RU. Рассказываем краткую историю конфликта, сделавшего Екатеринбург главной протестной точкой России. Главный кафедральный собор Святой Екатерины на месте сквера у Драматического театра (это небольшой зеленый участок в центре города) желают построить владельцы крупных металлургических компаний региона — РМК и УГМК. Важное замечание: проект прошел все согласования и получил необходимые разрешения у властей города и региона.
Утром 13 мая в сквере появился забор. Вечером того же дня пришли тысячи горожан, они снесли ограждения и требовали прекратить стройку. На оборону забора встали крепкие парни из Академии единоборств РМК. Противостояние продолжалось десять часов. На следующий день застройщик поставил капитальный забор, а на его охрану — ЧОП, бойцов Росгвардии и ОМОН. Горожане продолжили протест, начались первые задержания. За три дня в полиции оказались более 90 человек.
На четвертый день о ситуации в Екатеринбурге высказался Владимир Путин: президент предложил провести опрос, чтобы узнать у горожан, нужен ли храм в этом месте. Только после этого заявления к протестующим вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал подготовить список возможных мест для стройки собора.
В субботу представители противников застройки и Высокинский встретились в мэрии. Глава Екатеринбурга пообещал поставить перед депутатами вопрос о референдуме и остановить стройку до окончательного решения. Встреча состоялась в понедельник, 20 мая, на ней присутствовала как гордума, так и депутаты Госдумы. Народные избранники, которые всю неделю фактически игнорировали события в сквере, никаких решений не приняли.
Снос забора противники стройки считают промежуточной победой. Сейчас они собираются восстанавливать газон в сквере. Администрация Екатеринбурга предложила гражданам написать свои пожелания в письме. Опрос, про который говорил Путин, проводиться будет, однако где, когда и как — еще предстоит решить. Горожане выступают за референдум: в отличие от опроса его результаты обязательны к исполнению. А также выбирают альтернативные места для постройки кафедрального собора.
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Я православный активист. Зря власть пошла на поводу у этих бузотёров. Надо было всех арестовать, посадить в СИЗО и не всех завести дела об оскорблении чувств верующих. Я бы так и сделал. И неважно сколько их там. 1000, 2000, 5000. Плевать. Всех безбожников в колонию.
Неприятно, конечно, властям идти на уступки. А храмами задолбали уже, стройте парки, заводы и школы с таком же количестве