В Екатеринбурге снесли забор, который поставили для стройки храма на месте сквера

Этим утром в Екатеринбурге начался демонтаж забора, ставшего символом раздора и противостояния горожан, выступающих за строительство в сквере нового храма, и тех, кто против него. Забор появился неделю назад, им огородили площадь будущей стройки — часть сквера в центре города. С тех пор каждый вечер тысячи горожан приходили на это место: они пели песни, танцевали, требовали референдума, отставки мэра и губернатора. Местные чиновники вышли к людям только после того, как ситуация дошла до президента: Владимир Путин предложил провести опрос. Сейчас власти и жители пытаются понять, как это осуществить.

Решающее слово в истории с забором сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В письме, адресованном директору Фонда святой Екатерины (инициатору стройки), священнослужитель отметил: — Я обращаюсь к вам с просьбой удалить забор с территории строительства храма. Предлагаем наладить масштабное информирование горожан о проекте, предполагающем строительство храма со сквером и благоустройство городской набережной, и продолжить конструктивный диалог на разных площадках.

Вагончики и прочую строительную утварь из сквера стали вывозить вечером в понедельник

Письмо пришло в фонд вчера днем, а уже вечером в сквере появилась техника, которая вывезла со стройки вагончики и строительное оборудование — за этим наблюдали горожане, они аплодировали. Утром во вторник строители приступили к демонтажу ограждений. За противостоянием горожан — противников стройки и ее сторонников мы следили вместе с екатеринбургскими коллегами с портала E1.RU. Рассказываем краткую историю конфликта, сделавшего Екатеринбург главной протестной точкой России. Главный кафедральный собор Святой Екатерины на месте сквера у Драматического театра (это небольшой зеленый участок в центре города) желают построить владельцы крупных металлургических компаний региона — РМК и УГМК. Важное замечание: проект прошел все согласования и получил необходимые разрешения у властей города и региона.

В первый день в сквере появился сетчатый забор

На второй день застройщик поставил капитальный забор

Утром 13 мая в сквере появился забор. Вечером того же дня пришли тысячи горожан, они снесли ограждения и требовали прекратить стройку. На оборону забора встали крепкие парни из Академии единоборств РМК. Противостояние продолжалось десять часов. На следующий день застройщик поставил капитальный забор, а на его охрану — ЧОП, бойцов Росгвардии и ОМОН. Горожане продолжили протест, начались первые задержания. За три дня в полиции оказались более 90 человек.



Это первые дни стояния у сквера: екатеринбуржцы отбирают у охраны забор, чтобы утопить его в пруду

На четвертый день о ситуации в Екатеринбурге высказался Владимир Путин: президент предложил провести опрос, чтобы узнать у горожан, нужен ли храм в этом месте. Только после этого заявления к протестующим вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал подготовить список возможных мест для стройки собора.



А это первый день протеста: забор охраняют боксеры Академии РМК

В субботу представители противников застройки и Высокинский встретились в мэрии. Глава Екатеринбурга пообещал поставить перед депутатами вопрос о референдуме и остановить стройку до окончательного решения. Встреча состоялась в понедельник, 20 мая, на ней присутствовала как гордума, так и депутаты Госдумы. Народные избранники, которые всю неделю фактически игнорировали события в сквере, никаких решений не приняли.



Мэр Екатеринбурга дошел до сквера: горожане обступили его и требуют отставки