«Пахнет вкусно»: отравленных крысиным ядом школьников спас учитель — он заметил, что дети часто пьют

«С запахом барбарисовых конфет вот это средство. Оно в свободной реализации во всех ветаптеках. <…> Пахнет вкусно, это действительно так», — рассказал корреспонденту НГС заместитель главы администрации Чановского района Валерий Говорунов.

Отравившихся в Чановском районе школьников привлёк приятный запах вещества — им оказалось средство для уничтожения серых мышей и крыс «Гремучая смесь». В составе таблеток содержится антикоагулянт — вещество, которое разжижает кровь и вызывает внутреннее кровотечение.

По данным Говорунова, мальчик угостил ядом 12 своих одноклассников, но это вовремя заметил педагог.

«Учитель-то это и заметил всё. <…> Дети стали часто выходить попить водички. Насторожило это [учителя]. <…> И детей в больницу отправляли мы с учителем. И родителей пригласили и сразу приняли решение отправить их в приёмный покой, потому что больница рядом находится. <…> Пострадавшие ночь провели в больнице. Информацию о том, когда их выпишут, мне дадут позже. <…> Состояние у всех хорошее», — отметил замглавы администрации Чановского района.



Сейчас районные власти решают, как поступить с семьёй, которая воспитывает ребёнка. Ученик младшего класса воспитывается в приёмной семье вместе с четырьмя братьями и сестрами.

«В настоящий момент идут ещё мероприятия следственные. Да, я беседовал [с семьей] <…> На хорошем счету семья. <…> Решение пока не принято. <…> Понятно, что будем ребёнка направлять на обследования», — добавил Валерий Говорунов.