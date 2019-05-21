«Пахнет вкусно»: отравленных крысиным ядом школьников спас учитель — он заметил, что дети часто пьют

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После отравления «Гремучей смесью» 13 учеников попали в больницу — сейчас они чувствуют себя хорошо
Дети с отравлением ночь провели в больнице и пока не ясно, когда их выпишут
Отравившихся в Чановском районе школьников привлёк приятный запах вещества — им оказалось средство для уничтожения серых мышей и крыс «Гремучая смесь». В составе таблеток содержится антикоагулянт — вещество, которое разжижает кровь и вызывает внутреннее кровотечение.
«С запахом барбарисовых конфет вот это средство. Оно в свободной реализации во всех ветаптеках. <…> Пахнет вкусно, это действительно так», — рассказал корреспонденту НГС заместитель главы администрации Чановского района Валерий Говорунов.
По данным Говорунова, мальчик угостил ядом 12 своих одноклассников, но это вовремя заметил педагог.
«Учитель-то это и заметил всё. <…> Дети стали часто выходить попить водички. Насторожило это [учителя]. <…> И детей в больницу отправляли мы с учителем. И родителей пригласили и сразу приняли решение отправить их в приёмный покой, потому что больница рядом находится. <…> Пострадавшие ночь провели в больнице. Информацию о том, когда их выпишут, мне дадут позже. <…> Состояние у всех хорошее», — отметил замглавы администрации Чановского района.
Сейчас районные власти решают, как поступить с семьёй, которая воспитывает ребёнка. Ученик младшего класса воспитывается в приёмной семье вместе с четырьмя братьями и сестрами.
«В настоящий момент идут ещё мероприятия следственные. Да, я беседовал [с семьей] <…> На хорошем счету семья. <…> Решение пока не принято. <…> Понятно, что будем ребёнка направлять на обследования», — добавил Валерий Говорунов.
Проверку после инцидента в чановской школе начали СК и прокуратура.
Александра Бруня
Фото Александра Ощепкова
Кто? Кто додумался яд делать красивым и вкусно пахнущим?? Его же могут съесть дети или старики, которые ещё или уже не могут заметить опасность! Умные люди же всегда советуют: в доме с детьми и стариками яды убирать подальше, не перекладывать и не переливать их в красивые коробочки и баночки. Что родители, что производитель сильно недодумали!