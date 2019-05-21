В центре Новосибирска выставили экспонаты из Лувра, на которые надо смотреть в темноте

В новосибирской галерее мультимедийных выставок «Мольбеrt» на улице Орджоникидзе открылась выставка экспонатов из парижского Лувра, которые надо смотреть в темноте и при свечах.

«Выставка "Лувр при свечах" — это такая длительная лекция на три часа о 70 наиболее значимых экспонатах Лувра. Например, перед тем как ехать в Париж, стоит сходить на эту выставку, чтобы понимать, куда там [в Лувре] первым делом податься и что посмотреть. Второй вариант — просто узнать информацию об этих известных экспонатах. В лекции рассказывается много фактов и о самих произведениях, и об их авторах», — рассказала корреспонденту НГС директор галереи Юлия Злобинская.