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eur 71.96
Культура

В центре Новосибирска выставили экспонаты из Лувра, на которые надо смотреть в темноте

Организаторы выставки угощают посетителей галереи вином и шоколадом

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В арт-галерее «Мольбеrt» открылась мультимедийная выставка экспонатов Лувра, которую надо смотреть при свечах, а можно и с вином

Фото: Илья Калинин / НГС

В новосибирской галерее мультимедийных выставок «Мольбеrt» на улице Орджоникидзе открылась выставка экспонатов из парижского Лувра, которые надо смотреть в темноте и при свечах.

«Выставка "Лувр при свечах" — это такая длительная лекция на три часа о 70 наиболее значимых экспонатах Лувра. Например, перед тем как ехать в Париж, стоит сходить на эту выставку, чтобы понимать, куда там [в Лувре] первым делом податься и что посмотреть. Второй вариант — просто узнать информацию об этих известных экспонатах. В лекции рассказывается много фактов и о самих произведениях, и об их авторах», — рассказала корреспонденту НГС директор галереи Юлия Злобинская.

По словам Злобинской, для просмотра экспонатов в полумраке посетитель устанавливает себе на смартфон специальное приложение или получает гаджет с уже установленной программой и электронную «свечу». Когда лампочка приближается к репродукции картины, приложение в смартфоне срабатывает, и в наушниках звучит фрагмент аудиоспектакля о шедевре и его авторе.

Оригинальная мультимедийная выставка — от специального приложения к смартфону до рассказа об экспонатах и музыкального сопровождения — придумана и разработана в Новосибирске

Фото: Илья Калинин / НГС

В один из дней посетители выставки «Лувр при свечах» могут заказать экскурсию с дегустацией вина и шоколада.

Вся аудиоэкскурсия от приложения для смартфона до описания экспонатов и музыкального сопровождения рассказа является уникальной и полностью разработана в Новосибирске, добавила Юлия Злобинская.

Записываться на просмотр необходимо заранее по телефону галереи, которая работает со среды по воскресенье. Стоимость билета — 300 рублей, на экскурсию с дегустацией — в пределах 500 рублей в зависимости от марки вина.

В начале года НГС рассказал о мультимедийной выставке с картинами Ван Гога, которую надо смотреть в очках виртуальной реальности

Илья Калинин
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мультимедийная экспозициявыставка

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КОММЕНТАРИИ (7)

elka chpokovna
21 май 2019 в 13:53

Лучше бы настоящие картины из лувра в новосибирск привезли

Точняк
21 май 2019 в 13:52

Если у меня нет смартфона, то как посмотреть эту выставку?

Точняк (дворник в чопе)
21 май 2019 в 13:52

Только что звонил директор, сообщил, что находится на выставке и дегистирует вино.