Посетитель сломал руку заместителю главврача больницы под Новосибирском

Нападение произошло в рабочем кабинете медика

Посетитель пришёл в кабинет заместителя главврача Бердской ЦГБ по медицинской части Надежды Шахатовой и напал на неё
Посетитель пришёл в кабинет заместителя главврача Бердской ЦГБ по медицинской части Надежды Шахатовой и напал на неё


Посетитель напал на заместителя главного врача Бердской центральной городской больницы Надежду Шахатову на её рабочем месте и сломал ей руку.


Информацию о происшествии, случившемся в больнице 20 мая, корреспонденту НГС подтвердил главный врач Бердской ЦГБ Юрий Краморов.


Он уточнил, что инцидент произошёл в кабинете заместителя главного врача по медицинской части, когда та сидела в своём рабочем кресле. 


«Он замахнулся. Сначала замахнулся, но не ударил, слава богу, а схватил за руку и так её, так сказать, повернул, <...> что сломалась кость», — описал нападение Юрий Краморов.


По его информации, у Шахатовой — перелом руки без смещения. 


Что стало причиной конфликта, в ЦГБ не раскрывают. По словам Юрия Краморова, посетитель, сломавший руку его заместителю, не был пациентом больницы. 


«По факту конфликта между медицинским работником и посетителем проводится проверка. Участники конфликта опрошены, обстоятельства устанавливаются», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В начале мая ещё одно происшествие с нападением на врача случилось во взрослой поликлинике микрорайона ОбьГЭС — посетительница зашла в кабинет специалиста с ножом и забрала у него 200 рублей. В тот же день её задержали полицейские.

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