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Бизнес

В Новосибирске закрывается книжный магазин «Плиний Старший»

Один из крупнейших книжных магазинов закроется уже в июне

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Магазин уже объявил финальную распродажу

Фото: google.ru/maps

В Новосибирске закрывается один из крупнейших книжных магазинов — «Плиний Старший» на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького. Информация о возможном закрытии магазина появилась месяц назад, но официального подтверждения до сих пор не было.

Сегодня закрытие магазина корреспонденту НГС подтвердила его директор Наталья Онишкова.

«Сеть продана. Вместо нас будет "Читай-город". Последний день работы "Плиния" — 30 июня», — пояснила Онишкова.

В группе магазина в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано объявление о том, что начинается тотальная распродажа — скидка 40% на все товары.

Корреспондент НГС направила запрос в сеть «Читай-город» — на момент публикации ответ на него ещё не поступил. 

В ноябре 2018 года в Новосибирск зашла новая сеть книжных магазинов из Москвы — ради неё в ТЦ закрыли точку местного ритейлера.

Мария Тищенко
Фото google.ru/maps

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Мария Тищенко

ТЕГИ

книжный магазинзакрытие бизнесаПлиний СтаршийЧитай город

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КОММЕНТАРИИ (4)

cуперфедя
21 май 2019 в 12:30

"Вместо нас будет "Читай-город"... но это не точно!
Возможно рестораторы перебьют ставку аренды и будет "Бухай-село" или "Book-бар", последний был на Пермитина с оптимистичный лозунгом "Читайте друг друга".

stfx
21 май 2019 в 12:26

Еще долго протянул, интернет-каталога нет и смысла туда идти тоже.

Честный
21 май 2019 в 12:25

По-моему лучше Капитала не найти. Читать надо именно книжки. На мониторе и эл/книги не то. Куда приятнее страницами пошуршать) да и глаза не устают.