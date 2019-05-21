В Новосибирске закрывается книжный магазин «Плиний Старший»

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Один из крупнейших книжных магазинов закроется уже в июне
Магазин уже объявил финальную распродажу
В Новосибирске закрывается один из крупнейших книжных магазинов — «Плиний Старший» на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького. Информация о возможном закрытии магазина появилась месяц назад, но официального подтверждения до сих пор не было.
Сегодня закрытие магазина корреспонденту НГС подтвердила его директор Наталья Онишкова.
«Сеть продана. Вместо нас будет "Читай-город". Последний день работы "Плиния" — 30 июня», — пояснила Онишкова.
В группе магазина в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано объявление о том, что начинается тотальная распродажа — скидка 40% на все товары.
Корреспондент НГС направила запрос в сеть «Читай-город» — на момент публикации ответ на него ещё не поступил.
В ноябре 2018 года в Новосибирск зашла новая сеть книжных магазинов из Москвы — ради неё в ТЦ закрыли точку местного ритейлера.
Мария Тищенко
Фото google.ru/maps
"Вместо нас будет "Читай-город"... но это не точно!
Возможно рестораторы перебьют ставку аренды и будет "Бухай-село" или "Book-бар", последний был на Пермитина с оптимистичный лозунгом "Читайте друг друга".