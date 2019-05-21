В Новосибирске закрывается книжный магазин «Плиний Старший»

В Новосибирске закрывается один из крупнейших книжных магазинов — «Плиний Старший» на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького. Информация о возможном закрытии магазина появилась месяц назад, но официального подтверждения до сих пор не было.

Сегодня закрытие магазина корреспонденту НГС подтвердила его директор Наталья Онишкова.

«Сеть продана. Вместо нас будет "Читай-город". Последний день работы "Плиния" — 30 июня», — пояснила Онишкова.

В группе магазина в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано объявление о том, что начинается тотальная распродажа — скидка 40% на все товары.