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Происшествия
Отравление крысиным ядом в Чанах

Подробности отравления 13 школьников в Новосибирской области: крысиный яд принёс ученик

Дети попали в больницу после того, как их угостили отравой для грызунов

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13 учеников съели крысиный яд, который принёс один из школьников

Фото: Ольга Бурлакова

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, чем отравились дети в посёлке Чаны — они съели крысиный яд, который принёс один из учеников, и попали в больницу.

В прокуратуре Чановского района Новосибирской области сообщили, что 20 мая в больницу поступило 13 детей с отравлением крысиным ядом. 

«Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе. 

Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Информацию о том, что яд принёс один из учеников класса, подтвердили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. По данным ведомства, этот школьник воспитывается в приёмной семье. 

«С приемными родителями школьника, который принес в учебное учреждение крысиный яд, проведена профилактическая беседа в части усиления контроля за времяпровождением несовершеннолетнего. Все дети из благополучных семей, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоят», — уточнили в министерстве.

По данным правительства, сейчас состояние детей удовлетворительное. Областное минобразования теперь проведёт во всех школах Новосибирской области разъяснительную работу с педагогами и учениками.

Вчера Следственный комитет также начал проводить проверку из-за отравления школьников. Тогда глава Чановского района отказался комментировать произошедшее, сообщив, что у него нет информации об отравлении.

Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

отравлениешкольники

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КОММЕНТАРИИ (27)

С левого берега
21 май 2019 в 11:35

Скажите этот ребенок попадет под статью экстремизм, у него заблокируют счета? Спрашиваю потому что наша прокуратура умеет кошмарить школьников и учителей.

Мужик
21 май 2019 в 11:40

Сам был 13-ти летним пацаном, но чтобы такое сделать даже в голову никогда не приходило! Могли подраться, почудить, сигаретки позобать втихаря от взрослых, но такое... Жуть

Babrak
21 май 2019 в 11:51

А их родители не учили всяку каку в рот не тянуть?