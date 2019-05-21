Подробности отравления 13 школьников в Новосибирской области: крысиный яд принёс ученик

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, чем отравились дети в посёлке Чаны — они съели крысиный яд, который принёс один из учеников, и попали в больницу.

В прокуратуре Чановского района Новосибирской области сообщили, что 20 мая в больницу поступило 13 детей с отравлением крысиным ядом.

«Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе.

Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

