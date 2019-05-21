Подробности отравления 13 школьников в Новосибирской области: крысиный яд принёс ученик

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Дети попали в больницу после того, как их угостили отравой для грызунов
13 учеников съели крысиный яд, который принёс один из школьников
В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, чем отравились дети в посёлке Чаны — они съели крысиный яд, который принёс один из учеников, и попали в больницу.
В прокуратуре Чановского района Новосибирской области сообщили, что 20 мая в больницу поступило 13 детей с отравлением крысиным ядом.
«Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе.
Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Информацию о том, что яд принёс один из учеников класса, подтвердили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. По данным ведомства, этот школьник воспитывается в приёмной семье.
«С приемными родителями школьника, который принес в учебное учреждение крысиный яд, проведена профилактическая беседа в части усиления контроля за времяпровождением несовершеннолетнего. Все дети из благополучных семей, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоят», — уточнили в министерстве.
По данным правительства, сейчас состояние детей удовлетворительное. Областное минобразования теперь проведёт во всех школах Новосибирской области разъяснительную работу с педагогами и учениками.
Вчера Следственный комитет также начал проводить проверку из-за отравления школьников. Тогда глава Чановского района отказался комментировать произошедшее, сообщив, что у него нет информации об отравлении.
Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой
Скажите этот ребенок попадет под статью экстремизм, у него заблокируют счета? Спрашиваю потому что наша прокуратура умеет кошмарить школьников и учителей.
Сам был 13-ти летним пацаном, но чтобы такое сделать даже в голову никогда не приходило! Могли подраться, почудить, сигаретки позобать втихаря от взрослых, но такое... Жуть