Начальник новосибирского метро отчитался о своей зарплате — он зарабатывает 167 тысяч в месяц

Его зарплата выше, чем у руководителей других транспортных муниципальных предприятий

Аркадий Чмыхайло руководит метрополитеном с апреля 2017 года

Мэрия Новосибирска опубликовала данные о зарплате руководителей транспортных муниципальных предприятий города — лидером оказался Аркадий Чмыхайло, начальник Новосибирского метрополитена.







В документе, опубликованном на сайте мэрии, приведены зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров девяти муниципальных предприятий за 2018 год.





В частности, зарплата Чмыхайло составила 167 тысяч рублей.





На втором месте оказался директор «Горэлектротранспорта» Константин Прокин — он получал в месяц 115 тысяч рублей. На третьем — директор МУП «Пассажиртранснаб» Константин Каплуновский — 102 тысячи рублей.





Зарплата директора ПАТП-4 Владимира Альбрехта составляла 71 тысячу рублей. Руководитель ПАТП-5 Валерий Ильенко получал на своей должности 41 тысячу рублей. А руководитель ПАТП-8 Николай Нецветаев — 51 тысячу рублей.





Также в списке оказался директор Новосибирской энергосетевой компании Дмитрий Бачурин, он получал 70,9 тысячи рублей. А директор Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик получал 58 тысяч рублей.





В начале мая власти публиковали информацию о зарплатах руководителей других муниципальных предприятий, в том числе «Горводоканала». Оказалось, что его глава Юрий Похил получал в месяц 213 тысяч рублей.