На Кирова возле остановки столкнулись два автобуса с пассажирами

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Оба автобуса ехали по одному маршруту № 75
В результате аварии оказалось разбито стекло на одной из дверей автобуса
Сегодня утром, 21 мая, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автобуса
О ДТП в редакцию НГС сообщила читательница Ольга, прислав фотографии. «Авария общественного транспорта на остановке "Никитина" в сторону Выборной», — написала она.
Ольга уточнила, что аварию она заметила в 8:32, когда проезжала мимо на троллейбусе.
«Из-за этой аварии троллейбусам приходится ехать по тротуару и очень долго маневрировать, так как мало места между остановкой и транспортными средствами, участвующими в ДТП. <...> Надеюсь, что пассажиры не пострадали. Это возле остановке произошло и скорость должна быть минимальной», — рассказала читательница.
Как сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской маршрута
«Деталей дополнительных нет. Один автобус ходит без навигации. Известно, что перевозчик на обеих маршрутах — "Авто Регион Бус". Остальную информацию диспетчер выясняет. Вроде как пострадавших нет, там только они шоркнулись и зеркало повредили», — рассказали в диспетчерской.
Сейчас из-за ДТП движение на этом участке дороги затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость автомобилей в сторону метро «Октябрьская», а также в сторону улицы Выборной упала до 7 км/ч.
Сегодня утром на улице Сибиряков-Гвардейцев случилось другое ДТП с участием общественного транспорта — «Мерседес» не уступил трамваю на маршруте
Дмитрий Здорников
Фото читательницы
и на этот ОТ нам предлагают переходить? )))))))))) спасибо, но НЕТ!