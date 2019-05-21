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usd 64.49
eur 71.96
Дороги и транспорт

На Кирова возле остановки столкнулись два автобуса с пассажирами

Оба автобуса ехали по одному маршруту № 75

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В результате аварии оказалось разбито стекло на одной из дверей автобуса

Фото: читательница НГС

Сегодня утром, 21 мая, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автобуса № 75 — в результате аварии оказалось разбито стекло на одной из дверей автобуса.

О ДТП в редакцию НГС сообщила читательница Ольга, прислав фотографии. «Авария общественного транспорта на остановке "Никитина" в сторону Выборной», — написала она.

Ольга уточнила, что аварию она заметила в 8:32, когда проезжала мимо на троллейбусе. 

«Из-за этой аварии троллейбусам приходится ехать по тротуару и очень долго маневрировать, так как мало места между остановкой и транспортными средствами, участвующими в ДТП. <...> Надеюсь, что пассажиры не пострадали. Это возле остановке произошло и скорость должна быть минимальной», — рассказала читательница.

Как сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской маршрута № 75 (следует от Ключ-Камышенского плато до посёлка Северный. — Прим. ред.), в аварии никто из пассажиров не пострадал. 

«Деталей дополнительных нет. Один автобус ходит без навигации. Известно, что перевозчик на обеих маршрутах — "Авто Регион Бус". Остальную информацию диспетчер выясняет. Вроде как пострадавших нет, там только они шоркнулись и зеркало повредили», — рассказали в диспетчерской.

Сейчас из-за ДТП движение на этом участке дороги затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость автомобилей в сторону метро «Октябрьская», а также в сторону улицы Выборной упала до 7 км/ч.

Сегодня утром на улице Сибиряков-Гвардейцев случилось другое ДТП с участием общественного транспорта — «Мерседес» не уступил трамваю на маршруте № 18 и врезался в него.

Дмитрий Здорников
Фото читательницы

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

аварияобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (14)

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Markoвод
21 май 2019 в 09:46

они уже между собой дерутся)) совсем уже обнаглели

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хлеб с квасом
21 май 2019 в 09:40

и на этот ОТ нам предлагают переходить? )))))))))) спасибо, но НЕТ!

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Cтрах и ненависть тупoго тролля НГС
21 май 2019 в 10:13

Давно пора убрать все автобусы, тролейбусы и трамваи из города! Оставить только метро! У кого нет личных авто - пусть ездят на такси!