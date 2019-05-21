На Кирова возле остановки столкнулись два автобуса с пассажирами

Сегодня утром, 21 мая, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автобуса № 75 — в результате аварии оказалось разбито стекло на одной из дверей автобуса.

О ДТП в редакцию НГС сообщила читательница Ольга, прислав фотографии. «Авария общественного транспорта на остановке "Никитина" в сторону Выборной», — написала она.

Ольга уточнила, что аварию она заметила в 8:32, когда проезжала мимо на троллейбусе.

«Из-за этой аварии троллейбусам приходится ехать по тротуару и очень долго маневрировать, так как мало места между остановкой и транспортными средствами, участвующими в ДТП. <...> Надеюсь, что пассажиры не пострадали. Это возле остановке произошло и скорость должна быть минимальной», — рассказала читательница.