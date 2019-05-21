Видео: в зоопарке вылупился птенец с длинными ногами
Птичку можно увидеть в вольере журавля-красавки
В Новосибирском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки — маленькая птица попала на видео к постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой.
Ролик с птенцом появился на Ютуб-канале Анны Новиковой.
На видео продолжительностью около минуты можно рассмотреть отличия птенца от взрослых птиц. Пока маленького журавля покрывает пух песочного цвета. Когда он подрастет, у него вырастут светлые перья, а голова станет двухцветной — кроме белых перьев на ней будут контрастные чёрные.
Во время съёмки птицы клевали еду.
Накануне НГС рассказывал о детёнышах другого животного — в Новосибирском зоопарке в открытый вольер выпустили котят каракала.