Видео: в зоопарке вылупился птенец с длинными ногами

Птичку можно увидеть в вольере журавля-красавки

Маленький журавль попал на фото накануне, 20 мая 
Маленький журавль попал на фото накануне, 20 мая 


В Новосибирском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки — маленькая птица попала на видео к постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой.


Ролик с птенцом появился на Ютуб-канале Анны Новиковой.


На видео продолжительностью около минуты можно рассмотреть отличия птенца от взрослых птиц. Пока маленького журавля покрывает пух песочного цвета. Когда он подрастет, у него вырастут светлые перья, а голова станет двухцветной — кроме белых перьев на ней будут контрастные чёрные.


Во время съёмки птицы клевали еду.



Накануне НГС рассказывал о детёнышах другого животного — в Новосибирском зоопарке в открытый вольер выпустили котят каракала.

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