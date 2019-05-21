Видео: в зоопарке вылупился птенец с длинными ногами

Маленький журавль попал на фото накануне, 20 мая





В Новосибирском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки — маленькая птица попала на видео к постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой.





Ролик с птенцом появился на Ютуб-канале Анны Новиковой.





На видео продолжительностью около минуты можно рассмотреть отличия птенца от взрослых птиц. Пока маленького журавля покрывает пух песочного цвета. Когда он подрастет, у него вырастут светлые перья, а голова станет двухцветной — кроме белых перьев на ней будут контрастные чёрные.





Во время съёмки птицы клевали еду.









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