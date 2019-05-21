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Дороги и транспорт

«Мерседес» протаранил трамвай на Сибиряков-Гвардейцев

После происшествия трамваи остановились

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Авария случилась недалеко от здания по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 рядом с площадью Кирова

Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»

Сегодня утром, 21 мая, в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев «Мерседес» влетел в трамвай на маршруте № 18.

«Водитель "Мерседеса" при выезде со второстепенной не уступил дорогу трамваю, двигающемуся по Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мира в сторону площади Кирова», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Пострадавших нет.

ДТП произошло в 7:40

Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»

Трамваи не могут проехать в обе стороны

Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»

На прошлой неделе на Красном проспекте остановились троллейбусы — тогда оборвалась контактная сеть.

Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»

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ДТП с трамваем

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КОММЕНТАРИИ (6)

мимопроходила
21 май 2019 в 08:33

Не уступил трамваю - это шедевр. Трамвай всегда прав,дядя))

Чыр
21 май 2019 в 08:31

Немецкая камикадзя. Да протиф русскага транвая! Ха-ха.

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Роман (СуперТуз)
21 май 2019 в 08:35

"Протаранил" и "взял на таран" - это немного разное