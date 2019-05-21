«Мерседес» протаранил трамвай на Сибиряков-Гвардейцев

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
После происшествия трамваи остановились
Авария случилась недалеко от здания по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 рядом с площадью Кирова
Сегодня утром, 21 мая, в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев «Мерседес» влетел в трамвай на маршруте
«Водитель "Мерседеса" при выезде со второстепенной не уступил дорогу трамваю, двигающемуся по Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мира в сторону площади Кирова», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Пострадавших нет.
На прошлой неделе на Красном проспекте остановились троллейбусы — тогда оборвалась контактная сеть.
Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»