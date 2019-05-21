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usd 64.49
eur 71.96
Образование

Власти объявили даты последних звонков и выпускных

Торжественные линейки пройдут уже в конце этой недели

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В этом году на выпускные отводится шесть дней

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска назвала, в какие даты в городе пройдут последние звонки и выпускные.

«В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучались 176 867 школьников. Из них выпускников 11-х классов — 8219, 9-х классов — 15 892. На золотую медаль претендуют 700 учащихся», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Последние звонки начнутся уже в четверг, 23 мая. В части школ торжественные линейки пройдут 24 и 25 мая.

Выпускные пройдут после экзаменов — на них отводится шесть дней с 24 по 29 июня.

«26 июня 2019 года — торжественное чествование лучших выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города Новосибирска по итогам 2018/2019 учебного года», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 

В мэрии добавили, что порядок на мероприятиях будут поддерживать сотрудники МВД.

В начале мая НГС поговорил с родителями выпускников, которые рассказали, как их дети будут отмечать прощание со школой.

Елена Громкова
Фото Александр Ощепков

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КОММЕНТАРИИ (4)

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учите географию
21 май 2019 в 08:34

У меня большая просьба к НГС: не публикуйте, пожалуйста, в этом году (и никогда больше) интервью с выпускниками с одними и теми же вопросами и одними и теми же ответами типа "я потратила на платье 100500 рублей и пойду учиться на юриста/управленца/". Тошнит уже от этого.

131984
21 май 2019 в 08:33

Помните: ползущее по траве тело, перетянутое крест-накрест белой униформой — это не враг, это наше молодое поколение, упорно двигающееся в сторону светлого будущего

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Директор Завода (Ржака)
21 май 2019 в 08:31

Сам с золотой медалью окончил школу.