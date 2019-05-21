Власти объявили даты последних звонков и выпускных

Мэрия Новосибирска назвала, в какие даты в городе пройдут последние звонки и выпускные.



«В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучались 1 76 867 школьников. Из них выпускников 11-х классов — 8219, 9-х классов — 1 5 892 . На золотую медаль претендуют 700 учащихся», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Последние звонки начнутся уже в четверг, 23 мая. В части школ торжественные линейки пройдут 24 и 25 мая.

Выпускные пройдут после экзаменов — на них отводится шесть дней с 24 по 29 июня.