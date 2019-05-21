Власти объявили даты последних звонков и выпускных

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Торжественные линейки пройдут уже в конце этой недели
В этом году на выпускные отводится шесть дней
Мэрия Новосибирска назвала, в какие даты в городе пройдут последние звонки и выпускные.
«В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучались 1
Последние звонки начнутся уже в четверг, 23 мая. В части школ торжественные линейки пройдут 24 и 25 мая.
Выпускные пройдут после экзаменов — на них отводится шесть дней с 24 по 29 июня.
«26 июня 2019 года — торжественное чествование лучших выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города Новосибирска по итогам 2018/2019 учебного года», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии добавили, что порядок на мероприятиях будут поддерживать сотрудники МВД.
В начале мая НГС поговорил с родителями выпускников, которые рассказали, как их дети будут отмечать прощание со школой.
Елена Громкова
Фото Александр Ощепков
У меня большая просьба к НГС: не публикуйте, пожалуйста, в этом году (и никогда больше) интервью с выпускниками с одними и теми же вопросами и одними и теми же ответами типа "я потратила на платье 100500 рублей и пойду учиться на юриста/управленца/". Тошнит уже от этого.
Помните: ползущее по траве тело, перетянутое крест-накрест белой униформой — это не враг, это наше молодое поколение, упорно двигающееся в сторону светлого будущего