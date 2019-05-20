Электричка насмерть сбила мужчину под Новосибирском

Погибшему было около 40 лет





Вечером в понедельник, 20 мая, под Новосибирском на железной дороге погиб мужчина.







Об этом корреспонденту НГС сообщил дежурный службы 112.







По его данным, несчастный случай произошёл в 22:52.







«На перегоне 3346-го километра пикета 9, на первом пути железнодорожной станции Иня-Восточная, электропоездом сбит человек. Мужчина в возрасте около 40 лет, насмерть», — передали в службе 112.





В пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД обещали прокомментировать ситуацию позже.







В апреле в Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд.