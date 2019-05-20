Электричка насмерть сбила мужчину под Новосибирском

Несчастный случай произошёл в районе станции Иня-Восточная

Погибшему было около 40 лет
Погибшему было около 40 лет


Вечером в понедельник, 20 мая, под Новосибирском на железной дороге погиб мужчина.


Об этом корреспонденту НГС сообщил дежурный службы 112.


По его данным, несчастный случай произошёл в 22:52.


«На перегоне 3346-го километра пикета 9, на первом пути железнодорожной станции Иня-Восточная, электропоездом сбит человек. Мужчина в возрасте около 40 лет, насмерть», — передали в службе 112.


В пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД обещали прокомментировать ситуацию позже.


В апреле в Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд.

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