Малиновый закат восхитил новосибирцев

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Свои фото они прислали в редакцию НГС и выложили в соцсети
Закат в Нижней Ельцовке
Вечером 7 апреля на Новосибирск спустился яркий закат — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото и видео разноцветного неба и облаков.
«20 мая. Нижняя Ельцовка. Время 21:35», — написала в редакцию читательница Наталья, которая прислала один из снимков.
А тем, кто хочет посмотреть другие красивые фото, предлагаем открыть новость с фотографией туманности Вуаль, которая осталась от взрыва сверхновой, — новосибирский астрофотограф вел съемку почти сутки, чтобы запечатлеть туманность.
Маша Вьюн
Фото Наталья С. (1), instagram.com