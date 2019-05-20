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eur 72.25
Лето

Малиновый закат восхитил новосибирцев

Свои фото они прислали в редакцию НГС и выложили в соцсети

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Закат в Нижней Ельцовке

Фото: Наталья С.

Вечером 7 апреля на Новосибирск спустился яркий закат — новосибирцы выложили в соцсети десятки фото и видео разноцветного неба и облаков. 

«20 мая. Нижняя Ельцовка. Время 21:35», — написала в редакцию читательница Наталья, которая прислала один из снимков.

А тем, кто хочет посмотреть другие красивые фото, предлагаем открыть новость с фотографией туманности Вуаль, которая осталась от взрыва сверхновой, — новосибирский астрофотограф вел съемку почти сутки, чтобы запечатлеть туманность. 

Маша Вьюн
Фото Наталья С. (1), instagram.com

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фотозакат

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КОММЕНТАРИИ (4)

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Доктoр
20 май 2019 в 22:56

Вау! Ми-ми-ми! ;)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
20 май 2019 в 22:53

Почему новосибирцы не спят в это позднее время?

Не горячитесь
20 май 2019 в 23:06

Есть ли какое-то событие самое ординарное, которое не взрывает соцсети? Травка зазеленела - все зафотали. Закат - все зафотали. Дождик пошел - все зафотали. Так выглядит деградация, не?