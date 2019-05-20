В Кемерово загорелся автосалон

Густой дым видно за несколько кварталов

К девяти часам пожар полностью охватил кровлю здания
К девяти часам пожар полностью охватил кровлю здания


Сегодня вечером в Кемерово вспыхнул сильный пожар — загорелось здание автосалонов Skoda и Hyundai на Октябрьском проспекте. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель НГС Алексей. 


Пожар видно за несколько кварталов
Пожар видно за несколько кварталов


Ситуацию взял под контроль губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На своей странице «ВКонтакте» он указал, что, по предварительным данным, в пожаре никто не пострадал:


«В центре Кемерова пожар: горит крыша автосалона. 11 пожарных расчетов на месте, тушат. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза возгорания соседних объектов — заправки и автоцентра — предотвращена. Держим вас в курсе. Информация оперативно передается в СМИ, не доверяйте слухам», — написал Цивилев.



В Кемерово загорелся автосалон
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