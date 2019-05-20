В Кемерово загорелся автосалон

К девяти часам пожар полностью охватил кровлю здания





Сегодня вечером в Кемерово вспыхнул сильный пожар — загорелось здание автосалонов Skoda и Hyundai на Октябрьском проспекте. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель НГС Алексей.





Пожар видно за несколько кварталов





Ситуацию взял под контроль губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На своей странице «ВКонтакте» он указал, что, по предварительным данным, в пожаре никто не пострадал:





«В центре Кемерова пожар: горит крыша автосалона. 11 пожарных расчетов на месте, тушат. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза возгорания соседних объектов — заправки и автоцентра — предотвращена. Держим вас в курсе. Информация оперативно передается в СМИ, не доверяйте слухам», — написал Цивилев.









