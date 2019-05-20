СК начал проверку после массового отравления младшеклассников под Новосибирском

Отравившихся школьников привезли из средней общеобразовательной школы посёлка Чаны в больницу





Сегодня вечером следователи Чановского межрайонного следственного отдела сообщили о начале проверки информации об отравлении детей — отравившихся школьников привезли из средней общеобразовательной школы посёлка Чаны в больницу.





Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Новосибирской области, сейчас жизни школьников ничего не угрожает.





«Предварительно установлено, что сегодня в районную поликлинику поступили с подозрением на отравление веществом неустановленной этиологии учащиеся младших классов местной школы. <...> На место происшествия прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела», — говорится на сайте ведомства.





В пресс-службе Следственного комитета корреспонденту НГС не смогли оперативно уточнить количество отравившихся детей, попросив обратиться за информацией завтра.





Глава Чановского района Новосибирской области Виктор Губер отказался от комментариев. «Я тем более ничего не знаю. Идёт проверка, ничего вам не скажу. [О самом случае вам известно?] Я ничего пока не в курсе», — сказал он.





На сайте Следственного комитета уточняется, что сейчас сотрудники ведомства ведут проверку, опрашивают очевидцев, а также устанавливают, каким веществом отравились дети и кто отвечал за его хранение.





В конце апреля новосибирские следователи организовали проверку по факту отравления «Ростовской шаурмой». По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, было зарегистрировано 13 случаев отравления.

