20 мая понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
Бизнес

Бывший губернатор Юрченко стал индивидуальным предпринимателем

Он решил оказывать услуги в разных сферах деятельности

Поделиться

686
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Он зарегистрировался в МФЦ на площади Труда

Фото: Александр Ощепков

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал индивидуальным предпринимателем — он зарегистрировался в МФЦ на площади Труда.

По информации базы данных «Контур.Фокус», Василий Юрченко зарегистрировался как ИП 14 мая. Бывший губернатор решил оказывать услуги в 11 сферах деятельности. 

Так, Юрченко решил проводить финансовый аудит, налоговое консультирование, организовывать конференции и выставки, а также заниматься техническими консультациями.

Василий Юрченко отказался комментировать корреспонденту НГС своё решение зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

«Я не комментирую такие вещи и не буду комментировать. Всё в законодательстве прописано и понятно. Я всё делаю в рамках закона», — коротко сообщил он.

В 2017 году Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор экс-губернатору области Василию Юрченко.

Его обвиняли в занижении цены продажи лакомого куска земли в самом центре Новосибирска. Сейчас на этом участке решили строить 14-этажную гостиницу премиум-класса.

Суд признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.

Спустя почти год жену экс-губернатора Юрченко отдали под суд за тайный вид на жительство в Австрии.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

дело Юрченкоиндивидуальный предприниматель

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)