Бывший губернатор Юрченко стал индивидуальным предпринимателем

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Он решил оказывать услуги в разных сферах деятельности
Он зарегистрировался в МФЦ на площади Труда
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал индивидуальным предпринимателем — он зарегистрировался в МФЦ на площади Труда.
По информации базы данных «Контур.Фокус», Василий Юрченко зарегистрировался как ИП 14 мая. Бывший губернатор решил оказывать услуги в 11 сферах деятельности.
Так, Юрченко решил проводить финансовый аудит, налоговое консультирование, организовывать конференции и выставки, а также заниматься техническими консультациями.
Василий Юрченко отказался комментировать корреспонденту НГС своё решение зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.
«Я не комментирую такие вещи и не буду комментировать. Всё в законодательстве прописано и понятно. Я всё делаю в рамках закона», — коротко сообщил он.
В 2017 году Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор экс-губернатору области Василию Юрченко.
Его обвиняли в занижении цены продажи лакомого куска земли в самом центре Новосибирска. Сейчас на этом участке решили строить 14-этажную гостиницу премиум-класса.
Суд признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.
Спустя почти год жену экс-губернатора Юрченко отдали под суд за тайный вид на жительство в Австрии.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова