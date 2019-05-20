Бывший губернатор Юрченко стал индивидуальным предпринимателем

Так, Юрченко решил проводить финансовый аудит, налоговое консультирование, организовывать конференции и выставки, а также заниматься техническими консультациями.

По информации базы данных «Контур.Фокус», Василий Юрченко зарегистрировался как ИП 14 мая. Бывший губернатор решил оказывать услуги в 11 сферах деятельности.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал индивидуальным предпринимателем — он зарегистрировался в МФЦ на площади Труда.

«Я не комментирую такие вещи и не буду комментировать. Всё в законодательстве прописано и понятно. Я всё делаю в рамках закона», — коротко сообщил он.

В 2017 году Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор экс-губернатору области Василию Юрченко.

Его обвиняли в занижении цены продажи лакомого куска земли в самом центре Новосибирска. Сейчас на этом участке решили строить 14-этажную гостиницу премиум-класса.

Суд признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.



Спустя почти год жену экс-губернатора Юрченко отдали под суд за тайный вид на жительство в Австрии.