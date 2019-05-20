На Трикотажной столкнулись три автомобиля и трамвай — образовалась пробка

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Большая часть машин пытается объехать пробку по трамвайным путям
В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три машины и трамвай
Сегодня вечером на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три машины и трамвай — об этом в редакцию сообщил читатель НГС.
«На мосту возле "Дома одежды" столкнулись три автомобиля и трамвай. Огромная пробка от "Детского мира" и до середины "Горбатого моста".
Больше половины машин едет по встречке трамвайных рельс. На месте работают аварийные комиссары», — рассказал читатель.
Вчера из-за столкновения двух машин на Красном проспекте образовалась пробка — авария случилась сразу за часовней.
Дмитрий Здорников
Фото Яна Дегтярёва
"Больше половины машин едет по встречке трамвайных рельс", где их, потирая руки, уже встречают работники ООО "ГИБДД", которые всем выписывают 12.15.4, вместо того чтобы разогнать эту вакханалию.
Не люблю я Трикотажную.
Обманчивая улица.
Вроде широкая....
Но вся в выбоинах и канализационных люках.
Поэтому и стараются там все ямы обруливать.
Получается плохо.