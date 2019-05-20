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Дороги и транспорт

На Трикотажной столкнулись три автомобиля и трамвай — образовалась пробка

Большая часть машин пытается объехать пробку по трамвайным путям

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В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три машины и трамвай

Фото: Ян Дегтярёв

Сегодня вечером на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три машины и трамвай — об этом в редакцию сообщил читатель НГС.

«На мосту возле "Дома одежды" столкнулись три автомобиля и трамвай. Огромная пробка от "Детского мира" и до середины "Горбатого моста". 

Больше половины машин едет по встречке трамвайных рельс. На месте работают аварийные комиссары», — рассказал читатель.

Вчера из-за столкновения двух машин на Красном проспекте образовалась пробка — авария случилась сразу за часовней.

Дмитрий Здорников
Фото Яна Дегтярёва

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КОММЕНТАРИИ (3)

Хитрый лис
20 май 2019 в 19:58

"Больше половины машин едет по встречке трамвайных рельс", где их, потирая руки, уже встречают работники ООО "ГИБДД", которые всем выписывают 12.15.4, вместо того чтобы разогнать эту вакханалию.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
20 май 2019 в 20:07

Не люблю я Трикотажную.
Обманчивая улица.
Вроде широкая....
Но вся в выбоинах и канализационных люках.
Поэтому и стараются там все ямы обруливать.
Получается плохо.

Кузя
20 май 2019 в 19:58

трамвай # 13?