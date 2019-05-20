На Трикотажной столкнулись три автомобиля и трамвай — образовалась пробка

Сегодня вечером на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три машины и трамвай — об этом в редакцию сообщил читатель НГС.

«На мосту возле "Дома одежды" столкнулись три автомобиля и трамвай. Огромная пробка от "Детского мира" и до середины "Горбатого моста".

Больше половины машин едет по встречке трамвайных рельс. На месте работают аварийные комиссары», — рассказал читатель.

Вчера из-за столкновения двух машин на Красном проспекте образовалась пробка — авария случилась сразу за часовней.