Цена «народной» Skoda перевалила за 1,5 миллиона рублей

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Эту планку перешагнула Skoda Octavia в хорошей комплектации
Octavia лидирует в сегменте С
Компания Skoda подняла цены на популярную легковую модель Octavia, которую потребители часто выбирали за простор и размеры багажника. В оснащённой версии Style с 1,8-литровым турбомотором и роботом легковушка теперь стоит
«На 3% было подорожание. Начальная комплектация Active, механика, 110 лошадиных сил —
Базовая «Октавия» за 1,1 миллиона — это полупустой автомобиль на механике без системы курсовой устойчивости и на стальных дисках. У него две подушки безопасности, нет климата и подогрева сидений. Более или менее оснащённый вариант Ambition с автоматом стоит уже
На отечественном рынке Octavia конкурирует с Ford Focus, Toyota Corolla, KIA Ceed и пока является лидером в С-сегменте.
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Дмитрий Косенко
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