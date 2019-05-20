Цена «народной» Skoda перевалила за 1,5 миллиона рублей

Компания Skoda подняла цены на популярную легковую модель Octavia, которую потребители часто выбирали за простор и размеры багажника. В оснащённой версии Style с 1,8-литровым турбомотором и роботом легковушка теперь стоит 1 578 000 рублей без допооборудования.

«На 3% было подорожание. Начальная комплектация Active, механика, 110 лошадиных сил — 1 112 000 рублей», — рассказали в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Автомир Богемия».