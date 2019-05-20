20 мая понедельник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 64.63
eur 72.25
Авто

Цена «народной» Skoda перевалила за 1,5 миллиона рублей

Эту планку перешагнула Skoda Octavia в хорошей комплектации

Поделиться

401
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Octavia лидирует в сегменте С

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Компания Skoda подняла цены на популярную легковую модель Octavia, которую потребители часто выбирали за простор и размеры багажника. В оснащённой версии Style с 1,8-литровым турбомотором и роботом легковушка теперь стоит 1 578 000 рублей без допооборудования. 

«На 3% было подорожание. Начальная комплектация Active, механика, 110 лошадиных сил — 1 112 000 рублей», — рассказали в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Автомир Богемия».

Базовая «Октавия» за 1,1 миллиона — это полупустой автомобиль на механике без системы курсовой устойчивости и на стальных дисках. У него две подушки безопасности, нет климата и подогрева сидений. Более или менее оснащённый вариант Ambition с автоматом стоит уже 1 328 000 рублей. 

На отечественном рынке Octavia конкурирует с Ford Focus, Toyota Corolla, KIA Ceed и пока является лидером в С-сегменте. 

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео)

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото автора

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Skoda Octaviaновые авто

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
20 май 2019 в 20:24

Все на "ВАЗ"!
"ВАЗ" - это наше все!!!))))

DrAlex-тухляк
20 май 2019 в 20:30

Уж лучше пруль 25 летний взять, ржавый, но надёжный.