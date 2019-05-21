Хватит сидеть в офисе: в Новосибирске названы самые оплачиваемые вакансии мая

В Зарплате.ру добавили, что до 120 тысяч рублей может зарабатывать и водитель с личным грузовым транспортом. Для такой работы образование и опыт работы не требуются.

По данным портала, кандидату необходим опыт работы от трех лет, высшее образование и наличие действующего сертификата.

Самую высокую зарплату в этом месяце предлагают врачу ультразвуковой диагностики — от 80 до 120 тысяч рублей.



«Основные требования к такому специалисту — водительский стаж от одного года, наличие личного грузового автомобиля и ответственное отношение к работе. <...> Помимо своевременных выплат, работодатель гарантирует неограниченные возможности для заработка, комфортные условия труда и индивидуальный подбор заказов», — добавили в пресс-службе портала.

Как сообщают в Зарплате.ру, в этом месяце отделочник-универсал может заработать даже больше, чем директор автосервиса, — ему обещают платить от 80 до 100 тысяч рублей. Для этого кандидат должен иметь опыт работы и специнструмент.

«Директору автосервиса готовы платить от 70 до 100 тысяч в месяц. <...> Он должен иметь высшее техническое образование и опыт работы руководителем от трех лет. Знание автомобильного бизнеса, организаторские и аналитические навыки будут преимуществом», — приводят данные в Зарплате.ру.

На зарплату до 100 тысяч рублей может претендовать ведущий PHP-разработчик. От 80 до 100 тысяч рублей может зарабатывать и менеджер группы аптек, которому надо обязательно иметь фармацевтическое образование и опыт работы руководителем аптечной сети от 6 месяцев.