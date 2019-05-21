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Работа

Хватит сидеть в офисе: в Новосибирске названы самые оплачиваемые вакансии мая

Отделочник может заработать больше, чем директор автосервиса

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Отделочнику-универсалу работодатели предлагают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей в месяц 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Портал по поиску работы Зарплата.ру составил список самых высокооплачиваемых вакансий мая в Новосибирске. 

Самую высокую зарплату в этом месяце предлагают врачу ультразвуковой диагностики — от 80 до 120 тысяч рублей. 

По данным портала, кандидату необходим опыт работы от трех лет, высшее образование и наличие действующего сертификата. 

В Зарплате.ру добавили, что до 120 тысяч рублей может зарабатывать и водитель с личным грузовым транспортом. Для такой работы образование и опыт работы не требуются. 


«Основные требования к такому специалисту — водительский стаж от одного года, наличие личного грузового автомобиля и ответственное отношение к работе. <...> Помимо своевременных выплат, работодатель гарантирует неограниченные возможности для заработка, комфортные условия труда и индивидуальный подбор заказов», — добавили в пресс-службе портала. 

Как сообщают в Зарплате.ру, в этом месяце отделочник-универсал может заработать даже больше, чем директор автосервиса, — ему обещают платить от 80 до 100 тысяч рублей. Для этого кандидат должен иметь опыт работы и специнструмент.

«Директору автосервиса готовы платить от 70 до 100 тысяч в месяц. <...> Он должен иметь высшее техническое образование и опыт работы руководителем от трех лет. Знание автомобильного бизнеса, организаторские и аналитические навыки будут преимуществом», — приводят данные в Зарплате.ру. 

На зарплату до 100 тысяч рублей может претендовать ведущий PHP-разработчик. От 80 до 100 тысяч рублей может зарабатывать и менеджер группы аптек, которому надо обязательно иметь фармацевтическое образование и опыт работы руководителем аптечной сети от 6 месяцев. 


На минувшей неделе аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру пришли к выводу, что большей части новосибирцев приходилось брать на себя чужие обязанности по работе

Анастасия Нефёдова 
Фото Александра Ощепкова 

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КОММЕНТАРИИ (3)

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учите географию
21 май 2019 в 08:13

"Приводят данные в зарплате.ру"? Так это же дочерний проект НГС) Топорная реклама, господа... И никому, кстати, неинтересная, банальнейшая информация.

Demetr
21 май 2019 в 08:30

Журналисты НГС пишут всякий бред ради самой писанины.Как сравнивать работ у рабочего и директора, даже если в какой то момент их зарплаты сопоставимы.Директор может до пенсии жопу греть в офисе, в то время как работяга уже после 40 лет еле спину разгибает.Где они отыскали з.п.врача УЗИ 120т.р.?-это могут получать единицы-профессура или врачи с высшей категорией, стажем не менее 10 лет,специализацией во всех областях и работая в крупном частном центре, а обычному врачу УЗИ, например в Астра-меде предлагают 20 т.р.

infinity.nsk
21 май 2019 в 08:23

Всем давно известно, что на зарплате.ру нормальной работы не найти, так что не старайтесь.