Суд признал учительницу русского языка виновной в экстремизме за ссору на родительском собрании

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От реального срока педагога спасла декриминализация 282-й статьи УК РФ
Педагога с 40-летним стажем обвиняли в оскорблении матери одного из учеников
Сегодня, 20 мая, Болотнинский районный суд Новосибирской области признал Наталью Оганисян из посёлка Ояш виновной в экстремизме — педагога с 40-летним стажем обвиняли в оскорблении матери одного из учеников.
Как сообщила корреспонденту НГС Наталья Оганисян, сегодня суд вынес решение по её делу.
«Значит, первая часть — меня всё-таки признали виновной, с чем я совершенно несогласна и написала заявление, что я буду подавать апелляцию. Буду оспаривать, потому что нарушений много.
В соответствии с тем, что 24 декабря статья декриминализирована, всё уголовное преследование в отношении меня прекращено полностью», — рассказала она.
Наталья Оганисян на одном из родительских собраний вступила в перепалку с матерью одного из учеников, гражданкой Узбекистана, и грубо обратилась к ней, попросив учить русский язык.
Этот случай стал поводом для возбуждения в отношении Оганисян уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). На суде прокуратура уже требовала направить учительницу на психиатрическую экспертизу. В конце прошлой недели прокуратура Болотнинского района Новосибирской области предложила закрыть уголовное дело в отношении учительницы.
Дмитрий Здорников
Коллаж Юлии Шипициной
Наталья Оганисян на одном из родительских собраний вступила в перепалку с матерью одного из учеников, гражданкой Узбекистана, и грубо обратилась к ней, попросив учить русский язык.
Ни чего сверхъестественного преподаватель не просила, пусть даже и в грубой форме так как это не Узбекистан а Россия и русский язык должны знать все по умолчанию.