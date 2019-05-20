Суд признал учительницу русского языка виновной в экстремизме за ссору на родительском собрании

Сегодня, 20 мая, Болотнинский районный суд Новосибирской области признал Наталью Оганисян из посёлка Ояш виновной в экстремизме — педагога с 40-летним стажем обвиняли в оскорблении матери одного из учеников.

Как сообщила корреспонденту НГС Наталья Оганисян, сегодня суд вынес решение по её делу.

«Значит, первая часть — меня всё-таки признали виновной, с чем я совершенно несогласна и написала заявление, что я буду подавать апелляцию. Буду оспаривать, потому что нарушений много.

В соответствии с тем, что 24 декабря статья декриминализирована, всё уголовное преследование в отношении меня прекращено полностью», — рассказала она.