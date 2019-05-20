На Советской появился киоск с шаурмой и живой музыкой из консерватории

У остановки «Консерватория» на улице Советской в центре Новосибирска открылся павильон «Лаваш и мясо». У точки, которая торгует исключительно навынос, даже есть своя «летняя веранда».

«Лаваш и мясо» заняли киоск на остановке общественного транспорта у здания Новосибирской государственной консерватории им. Глинки. Уличной едой здесь торгуют давно — этим же занялся и новый арендатор. В меню всего два блюда: шаурма классическая и шаурма фирменная. Обе стоят по 150 рублей за порцию в 500 граммов.



Отличают ларёк оформление (на крыше установлена большой жёлтый аэромен (надувная фигура человека). — Прим. ред.) и своеобразная летняя веранда, состоящая из лёгкого деревянного стола с лавками по обеим сторонам.



Заведение расположено рядом с Новосибирской государственной консерваторией, в двух шагах от её главного входа Фото: Стас Соколов / НГС

Летом из окон консерватории доносится классическая музыка — студенты вуза часто проводят репетиции с открытыми окнами. Таким образом, можно смело утверждать, что это первый в Новосибирске пример заведения такого формата с таким музыкальным сопровождением. Официальное открытие заведения прошло в минувшие выходные. Владельцы объявили о раздаче бесплатной шаурмы за перепосты в соцсетях, что привлекло к киоску более 300 человек. Кроме того, как рассказал корреспонденту НГС управляющий точкой, который представился как Андрей (владельцы заведения беседовать с НГС не стали. — Прим. ред.), в программе был конкурс на поедание острой шаурмы, в котором приняли участие 25 человек. По словам представителя стартапа, владельцы точки «Лаваш и мясо» планируют постепенно расширять линейку блюд.