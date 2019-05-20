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Еда

На Советской появился киоск с шаурмой и живой музыкой из консерватории

Музыку можно послушать во время репетиций студентов консерватории

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«Лаваш и мясо» представляют редкую возможность посидеть на летней веранде с шаурмой

Фото: Стас Соколов / НГС

У остановки «Консерватория» на улице Советской в центре Новосибирска открылся павильон «Лаваш и мясо». У точки, которая торгует исключительно навынос, даже есть своя «летняя веранда».

«Лаваш и мясо» заняли киоск на остановке общественного транспорта у здания Новосибирской государственной консерватории им. Глинки. Уличной едой здесь торгуют давно — этим же занялся и новый арендатор. В меню всего два блюда: шаурма классическая и шаурма фирменная. Обе стоят по 150 рублей за порцию в 500 граммов.

Отличают ларёк оформление (на крыше установлена большой жёлтый аэромен (надувная фигура человека). — Прим. ред.) и своеобразная летняя веранда, состоящая из лёгкого деревянного стола с лавками по обеим сторонам.

Заведение расположено рядом с Новосибирской государственной консерваторией, в двух шагах от её главного входа

Фото: Стас Соколов / НГС

Летом из окон консерватории доносится классическая музыка — студенты вуза часто проводят репетиции с открытыми окнами. Таким образом, можно смело утверждать, что это первый в Новосибирске пример заведения такого формата с таким музыкальным сопровождением.

Официальное открытие заведения прошло в минувшие выходные. Владельцы объявили о раздаче бесплатной шаурмы за перепосты в соцсетях, что привлекло к киоску более 300 человек. Кроме того, как рассказал корреспонденту НГС управляющий точкой, который представился как Андрей (владельцы заведения беседовать с НГС не стали. — Прим. ред.), в программе был конкурс на поедание острой шаурмы, в котором приняли участие 25 человек.

По словам представителя стартапа, владельцы точки «Лаваш и мясо» планируют постепенно расширять линейку блюд. 

«В ближайшее время у нас должна появиться вегетарианская шаурма с фалафелем. Кроме того, мы планируем каждый месяц вводить какую-то новую позицию», — рассказал представитель павильона «Лаваш и мясо».

«Лаваш и мясо» предлагают провести время на летней веранде со скромным бюджетом. Тем же, кто может позволить себе что-то большее, чем шаурма из уличного павильона, может быть интересен список работающих уже «летников» более крупных заведений Новосибирска.

Стас Соколов
Фото автора 

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ТЕКСТ

Стас Соколов

ТЕГИ

шаурмаНовосибирская консерваторияулица Советская

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КОММЕНТАРИИ (13)

вавилон
20 май 2019 в 19:43

Новость достойна третьего города страны...

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девочка Люся
20 май 2019 в 19:34

Какое шампанское лучше подойдет к шаурме ?

саныч
20 май 2019 в 19:34

На такой "летней веранде" перекусывать - себя не уважать ! А-а-пчхи .....((