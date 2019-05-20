Новосибирский бизнесмен заплатил полмиллиона за травму девочки на надувной горке

Новосибирский бизнесмен Павел Хейсин получил условный срок за надувную горку-батут, на которой сломала ногу 10-летняя девочка.

Происшествие, из-за которого директор компании оказался на скамье подсудимых, случилось почти два года назад.

«В период до 16 августа 2017 года на тканной основе аттракциона горки-батута образовалось повреждение в виде вмятины, которое своевременно выявлено и устранено не было. Вследствие чего малолетний ребёнок, находясь на аттракционе горке-батуте, в процессе спуска попал левой ногой во вмятину аттракциона, в результате чего получил телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщили в Ленинском районном суде Новосибирска.



Как пояснил корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского район Виталий Перов, аттракцион, на котором ребёнок получил травму, работал напротив торгового центра «Континент» на улице Троллейной.

Ранее об этом происшествии рассказывали в прокуратуре Новосибирской области. По её данным, во время спуска с надувной горки 10-летняя девочка сломала ногу.

В итоге руководитель фирмы-владельца аттракциона пошёл под суд по обвинению в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Свою вину Павел Хейсин признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке — суд это ходатайство удовлетворил, сообщается на сайте суда.

Как уточнил Виталий Перов, во время рассмотрения дела в суде подсудимый выплатил маме пострадавшего ребёнка компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердил и адвокат подсудимого Денис Садовский. Он уточнил, что ребёнок сломал бедро.

«Мой доверитель, будучи исключительно порядочным человеком, полностью возместил вред», — пояснил адвокат.