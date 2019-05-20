Рядом с Домом офицеров появился сквер с огромным портретом Николая II

Наведя на панно смартфон, можно увидеть фильм об истории Новосибирска

Его портрет вместе с новосибирскими достопримечательностями появился на стенах в сквере у Дома офицеров





В центре Новосибирска открыли сквер в честь императора Николая II — его портрет вместе с новосибирскими достопримечательностями появился на стенах в сквере у Дома офицеров.





Как сообщил корреспонденту НГС один из инициаторов открытия сквера, режиссёр и член исторического общества «Двуглавый орёл» Алексей Крупин, сквер открыли 19 мая ко дню рождения Николая II.





«У нас месяц была выставка мультимедийная в Доме офицеров о Николае II, и вчера был день рождения последнего русского императора, и мы хотели его отпраздновать. Сделали памятную стелу, которая работает с дополненной реальностью», — рассказал Крупин.





Сквер открыли в честь дня рождения Николая II





По словам Крупина, посетители сквера могут посмотреть фильм, если установят на смартфон приложение ARDREAM.





«Когда на неё (на стелу. — Прим. ред.) наводишь, например, телефон, она оживает и включает наш фильм под названием "От Ново-Николаевская до Новосибирска", где рассказывается об истории нашего города», — объяснил режиссёр фильма.





Если навести на стену смартфон с приложением ARDREAM, то можно будет посмотреть фильм об истории Новосибирска





Александр Крупин уточнил, что панно рисовали художники Марина Ягода и Иван Ягода. Марина Ягода регулярно участвует в стрит-арт-проектах Новосибирска и в начале марта придумала образ Хранительницы деревянных домов.





«Это замечательные стрит-арт-художники одни из лучших в России <...>. У нас там подготовительные [действия] все были, дней десять [рисовали панно]. У нас там стоят камеры, антивандальное покрытие. Всё смывается», — рассказал о защитных мерах Крупин.





Панно рисовали художники Марина Ягода и Иван Ягода





Он уточнил, что помимо открытия панно их историческое общество высадило в сквере 7 сосен.





«По количеству членов [императорской] семьи, с табличками. Сейчас мы будем расширять этот сквер, обустраивать. С жителями домов прошли, им очень нравится. Плюс ещё мы будем делать концерты с оркестром духовым на этой площадке», — пообещал Крупин.





Историческое общество высадило в сквере 7 сосен





В начале мая в Новосибирске установили скандальный памятник Иосифу Сталину. Разрешение на его установку инициативная группа добивалась несколько лет. Памятник поставили у здания обкома КПРФ.