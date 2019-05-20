На месте вырубленных деревьев на Кошурникова нашлось место для парковки

Сначала здесь хотели сделать сквер, но теперь — ещё и стоянку

В план реконструкции сквера внесли не только проезд к дому, но и парковку





В Новосибирске в сквере рядом с домом по улице Кошурникова, 31 начали обустраивать парковку.





В конце марта на участке возле этого дома вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер.





На запрос корреспондента НГС специалисты департамента земельных и имущественных отношений мэрии сообщали, что этот сквер относится к категории «озеленённые территории общего пользования».





Несмотря на то что дата окончания работы — это сегодняшний день, 20 мая, работы ещё не закончились. Обустройство парковки выделено зонами со сплошной штриховкой





«Администрацией Дзержинского района в 2019 году планируется благоустройство данной территории. Запланирован снос аварийных деревьев, планировка участка, посадка крупномерных деревьев и кустарников, устройство проезда к дому № 3 , устройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм», — передавали ответ специалистов из пресс-центра мэрии. Тогда же уточнялось, что срок окончания работ — сентябрь 2019 года.







В апрельском ответе из мэрии речи о парковочных местах у дома на Кошурникова, 31 не шло





Сегодня корреспондент НГС обнаружил, что в схеме на паспорте объекта появились парковочные места, хотя раньше в ответе на запрос редакции обустройство парковки не упоминалось. Сейчас часть площадки засыпана щебнем, а новые деревья ещё не высажены.





Парковка в сквере планируется со стороны дома на Кошурникова, 31





НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, в связи с чем в проекте появилась парковка.





Деревья на этом участке начали убирать в конце марта



