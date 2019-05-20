На месте вырубленных деревьев на Кошурникова нашлось место для парковки
Сначала здесь хотели сделать сквер, но теперь — ещё и стоянку
В Новосибирске в сквере рядом с домом по улице Кошурникова, 31 начали обустраивать парковку.
В конце марта на участке возле этого дома вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер.
На запрос корреспондента НГС специалисты департамента земельных и имущественных отношений мэрии сообщали, что этот сквер относится к категории «озеленённые территории общего пользования».
«Администрацией Дзержинского района в 2019 году планируется благоустройство данной территории. Запланирован снос аварийных деревьев, планировка участка, посадка крупномерных деревьев и кустарников, устройство проезда к дому
Сегодня корреспондент НГС обнаружил, что в схеме на паспорте объекта появились парковочные места, хотя раньше в ответе на запрос редакции обустройство парковки не упоминалось. Сейчас часть площадки засыпана щебнем, а новые деревья ещё не высажены.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, в связи с чем в проекте появилась парковка.