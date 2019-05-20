На ремонт новой взлетной полосы в Толмачёво нашли 9 миллиардов рублей

ВПП работает с 2010 года, но её уже ждёт реконструкция

Вторую взлётно-посадочную полосу открыли в 2010 году  — теперь её нужно усовершенствовать
Вторую взлётно-посадочную полосу открыли в 2010 году — теперь её нужно усовершенствовать


В федеральном бюджете нашлось почти 9 миллиардов рублей на реконструкцию второй взлётно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачёво.


«Проект включает развитие лётной зоны ВПП-2 со строительством соединительных рулёжных дорожек, перрона, оснащением его системой централизованной заправки самолётов и сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта.


В Толмачёво уточнили, что реконструкция аэродрома нужна, потому что аэропорт интенсивно развивается: растёт и грузовой, и пассажиропоток. Бюджетные деньги на реконструкцию второй взлётно-посадочной полосы выделят по Федеральной адресной инвестиционной программе России.


«Всего запланированный объём государственного финансирования проекта составит 8,9 миллиарда рублей, из них в 2019 [году] планируется направить более 876 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе аэропорта.


В пресс-службе добавили, что проект реконструкции аэродрома получил положительное заключение экспертизы ещё в 2015 году. Закончить реконструкцию планируется в 2023 году. В качестве заказчика работ выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», в хозяйственном ведении которого находится вторая взлётно-посадочная полоса.


Вторая взлётно-посадочная полоса начала принимать рейсы в 2010 году. ВПП была заложена ещё в советские годы и долгое время оставалась долгостроем. В отличие от первой полосы, принимающей как военные, так и гражданские самолёты, вторая обслуживает только пассажирские рейсы. 


Ранее аэропорт Толмачёво показал первые эскизы нового терминала, который планируется построить в ближайшие три года.

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