Следователи возбудили уголовное дело об избиении студента новосибирского колледжа

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Одного из подозреваемых объявили в розыск
Видео драки появилось в соцсетях 16 мая. Мы не публикуем его из соображений соблюдения законодательства в сфере защиты прав детей
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об избиении 16-летнего подростка из архитектурно-строительного колледжа.
Видео с инцидентом, который произошёл ещё 1 апреля, разошлось по соцсетям на прошлой неделе. На записи группа молодых людей унижает, а затем избивает подростка.
«Подростки <...> 17 и 18 лет стали выяснять отношения с потерпевшим и по очереди нанесли множественные удары руками и ногами в область его головы. <...> После происшествия потерпевший и его законный представитель обратились за помощью в медицинское учреждение, а затем с заявлением о преступлении в правоохранительные органы», — рассказали в областном управлении СК.
Корреспонденту НГС один из участников избиения рассказал, что таким образом он хотел наказать подростка за изнасилование 9-летней сестры его подруги.
Сейчас следователи уже установили всех участников инцидента, а одного из подозреваемых объявили в розыск.
Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).
Скандал с избиением несовершеннолетних разгорелся в начале апреля и в Барабинске: там группа подростков избила десятиклассника — пострадавший получил сотрясение мозга. В этот же день компания избила ещё и ученика 7-го класса.
Александра Бруня
Фото vk.com/incident_nsk
посадить. самосуд запрещен. если изнасиловал, проверить. если нет, то еще и за наговоры, избиение, нападение в группе.
Заодно бы уж тогда проверили-расследовали и изнасилование 9-летней, из-за которого весь сыр-бор. И рассказали читателям НГС.
п.с. НГС! Сделай старый дизайн обратно!