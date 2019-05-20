Следователи возбудили уголовное дело об избиении студента новосибирского колледжа

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об избиении 16-летнего подростка из архитектурно-строительного колледжа.

Видео с инцидентом, который произошёл ещё 1 апреля, разошлось по соцсетям на прошлой неделе. На записи группа молодых людей унижает, а затем избивает подростка.



«Подростки <...> 17 и 18 лет стали выяснять отношения с потерпевшим и по очереди нанесли множественные удары руками и ногами в область его головы. <...> После происшествия потерпевший и его законный представитель обратились за помощью в медицинское учреждение, а затем с заявлением о преступлении в правоохранительные органы», — рассказали в областном управлении СК.