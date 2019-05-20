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eur 72.25
Криминал

Следователи возбудили уголовное дело об избиении студента новосибирского колледжа

Одного из подозреваемых объявили в розыск

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Видео драки появилось в соцсетях 16 мая. Мы не публикуем его из соображений соблюдения законодательства в сфере защиты прав детей

Фото: vk.com/incident_nsk

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об избиении 16-летнего подростка из архитектурно-строительного колледжа. 

Видео с инцидентом, который произошёл ещё 1 апреля, разошлось по соцсетям на прошлой неделе. На записи группа молодых людей унижает, а затем избивает подростка. 

«Подростки <...> 17 и 18 лет стали выяснять отношения с потерпевшим и по очереди нанесли множественные удары руками и ногами в область его головы. <...> После происшествия потерпевший и его законный представитель обратились за помощью в медицинское учреждение, а затем с заявлением о преступлении в правоохранительные органы», — рассказали в областном управлении СК.

Корреспонденту НГС один из участников избиения рассказал, что таким образом он хотел наказать подростка за изнасилование 9-летней сестры его подруги.

Сейчас следователи уже установили всех участников инцидента, а одного из подозреваемых объявили в розыск. 

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Скандал с избиением несовершеннолетних разгорелся в начале апреля и в Барабинске: там группа подростков избила десятиклассника — пострадавший получил сотрясение мозга. В этот же день компания избила ещё и ученика 7-го класса.

Александра Бруня
Фото vk.com/incident_nsk

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Александра Бруня

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избиение подросткаСК

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КОММЕНТАРИИ (11)

лена путина
20 май 2019 в 15:32

посадить. самосуд запрещен. если изнасиловал, проверить. если нет, то еще и за наговоры, избиение, нападение в группе.

хелла мотта
20 май 2019 в 16:00

Заодно бы уж тогда проверили-расследовали и изнасилование 9-летней, из-за которого весь сыр-бор. И рассказали читателям НГС.

п.с. НГС! Сделай старый дизайн обратно!

Фывап
20 май 2019 в 15:48

А жёлтые бирки у них есть? Без бирок нельзя.