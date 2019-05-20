Известная рок-группа «Ночные снайперы» выступит на ТЭЦ-5

«Будут проводиться экскурсии на станцию, там также будут интерактивные зоны, чуть позже начнётся концерт. <...> СГК проводит во всех городах подобные мероприятия, но так как это первый такой важный отопительный период, который закончен от начала до конца, поэтому в этом году он впервые. <...> ТЭЦ-5 — это наш флагман», — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, помимо концерта горожан ждут экскурсии и развлекательные мероприятия.

Концерт пройдёт 15 июня на фестивале «Потепление», который организует «Сибирская генерирующая компания». Фестиваль посвятят завершению отопительного сезона.

Известная российская рок-группа «Ночные снайперы» выступит на площадке возле ТЭЦ-5 в Новосибирске.

Тех, кто захочет поехать на мероприятие, будут ждать автобусы возле станции метро «Октябрьская», они будут ходить каждые полчаса. Посещение мероприятия бесплатно.

Экскурсии будут идти с 17:00 до 20:00. Время начала концерта в пресс-службе СГК уточняется.

В 2017 году лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина приехала в Новосибирск и решила посмотреть кино в кинотеатре «Победа».