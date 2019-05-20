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usd 64.63
eur 72.25
Развлечения

Известная рок-группа «Ночные снайперы» выступит на ТЭЦ-5

Концерт пройдёт в рамках фестиваля «Потепление»

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Концерт пройдёт 15 июня на площадке у ТЭЦ-5

Фото: Александр Ощепков / НГС

Известная российская рок-группа «Ночные снайперы» выступит на площадке возле ТЭЦ-5 в Новосибирске.

Концерт пройдёт 15 июня на фестивале «Потепление», который организует «Сибирская генерирующая компания». Фестиваль посвятят завершению отопительного сезона.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, помимо концерта горожан ждут экскурсии и развлекательные мероприятия. 

«Будут проводиться экскурсии на станцию, там также будут интерактивные зоны, чуть позже начнётся концерт. <...> СГК проводит во всех городах подобные мероприятия, но так как это первый такой важный отопительный период, который закончен от начала до конца, поэтому в этом году он впервые. <...> ТЭЦ-5 — это наш флагман», — сообщили в пресс-службе. 

Тех, кто захочет поехать на мероприятие, будут ждать автобусы возле станции метро «Октябрьская», они будут ходить каждые полчаса. Посещение мероприятия бесплатно.

Экскурсии будут идти с 17:00 до 20:00. Время начала концерта в пресс-службе СГК уточняется. 

В 2017 году лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина приехала в Новосибирск и решила посмотреть кино в кинотеатре «Победа».

Анастасия Нефёдова 
Фото Александра Ощепкова 

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Анастасия Нефёдова

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Диана АрбенинаНочные снайперыТЭЦ-5

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КОММЕНТАРИИ (18)

Леныч
20 май 2019 в 15:34

Ога. А потом повышенные счета за "перерасход" угля...

Чыр Помойкин
20 май 2019 в 15:33

ДАЁШЬ СТАРЫЙ САЙТ!

лена путина
20 май 2019 в 15:29

а оплачивают этот концерт потребители? мы? лично я не знаю эту группу и я не хочу чтобы повышали расходы на всякую чушь.