Новосибирцы столкнулись со сбоем в мобильном приложении «Альфа-Банка»

На проблемы пожаловались несколько тысяч человек

Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе приложения «Альфа-Банка»
Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе приложения «Альфа-Банка»


Сегодня днём новосибирские клиенты «Альфа-Банка» столкнулись со сбоем в мобильном приложении.


Информация о сбое появилась в социальных сетях. Пользователи жаловались, что не могут войти в систему. По информации мониторингового сервиса Downdetector, сейчас на проблемы в приложении пожаловались более двух тысяч пользователей по всей стране.


Большая часть пользователей (65%) сообщила, что не может войти в систему, 20% рассказали, что столкнулись со сбоем в работе всех сервисов приложения, а ещё 14% пользователей не смогли совершить платёж.


«[Мы] запросили у техников информацию в какое время наладится. Действительно, сбой есть», 


— коротко сообщили в пресс-службе «Альфа-Банка».


Позднее в "Альфа-Банке" сообщили, что сейчас работа всех систем восстановлена, а сам сбой продлился около 30 минут.

Один из последних массовых сбоев произошёл 4 апреля. Тогда 40 жителей Новосибирска отметили сбой в работе сервисов «Яндекса».

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