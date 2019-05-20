Новосибирские ветеринары удалили больной клык льву Остину

Ветеринары новосибирской клиники БЭСТ спасли молодого льва Остина из гастролирующей цирковой труппы — зверь страдал от сильной зубной боли.

«Недавно в нашей клинике был прооперирован двухлетний цирковой лев по кличке Остин. Дрессировщик обратил внимание на плохой аппетит и небольшой отек морды у своего подопечного. В клинике пациенту была проведена компьютерная томография, на которой мы обнаружили гнойное воспаление корня правого верхнего клыка. Операция по удалению зуба прошла успешно, и уже через неделю Остин снова вышел на арену цирка», — говорится в сообщении клиники.