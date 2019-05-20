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Здоровье

Новосибирские ветеринары удалили больной клык льву Остину

Его дрессировщик обратил внимание, что лев стал плохо есть

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2 019
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Остина оперировали в апреле

Фото: Наталья Уланова

Ветеринары новосибирской клиники БЭСТ спасли молодого льва Остина из гастролирующей цирковой труппы — зверь страдал от сильной зубной боли.

«Недавно в нашей клинике был прооперирован двухлетний цирковой лев по кличке Остин. Дрессировщик обратил внимание на плохой аппетит и небольшой отек морды у своего подопечного. В клинике пациенту была проведена компьютерная томография, на которой мы обнаружили гнойное воспаление корня правого верхнего клыка. Операция по удалению зуба прошла успешно, и уже через неделю Остин снова вышел на арену цирка», — говорится в сообщении клиники.

Наталья Уланова, главный врач клиники, рассказала корреспонденту НГС, что операция проходила в апреле.

«Причина острого гнойного воспаления — пульпит, это может произойти по причине какой-нибудь травмы или повреждения коронки зуба», — уточнила Уланова.

Дрессировщик обратил внимание на плохой аппетит и отёк у животного

Фото: Наталья Уланова

Остин смог вернуться на арену через неделю после операции

Фото: Наталья Уланова

Клык, который удалили Остину, с трудом умещается в ладонь взрослого человека 

Фото: Наталья Уланова

В ноябре 2018 года специалисты новосибирской клиники БЭСТ обследовали тигрицу, которая упала в обморок прямо во время выступления в Магнитогорске 24 сентября.

Елена Громкова
Фото и видео Натальи Улановой

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левклиника Бэст

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КОММЕНТАРИИ (12)

Предпенсионерка
20 май 2019 в 16:05

Почему животным оказывают помощь бесплатно? людям же даже в госполиклинике приходится платно лечить зубы.

Всё будет хорошо!!
20 май 2019 в 16:11

Лев должен жить на воле!

Беспокойный
20 май 2019 в 15:53

Блин, размер зубика впечатляет!