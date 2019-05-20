Новосибирские ветеринары удалили больной клык льву Остину

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Его дрессировщик обратил внимание, что лев стал плохо есть
Остина оперировали в апреле
Ветеринары новосибирской клиники БЭСТ спасли молодого льва Остина из гастролирующей цирковой труппы — зверь страдал от сильной зубной боли.
«Недавно в нашей клинике был прооперирован двухлетний цирковой лев по кличке Остин. Дрессировщик обратил внимание на плохой аппетит и небольшой отек морды у своего подопечного. В клинике пациенту была проведена компьютерная томография, на которой мы обнаружили гнойное воспаление корня правого верхнего клыка. Операция по удалению зуба прошла успешно, и уже через неделю Остин снова вышел на арену цирка», — говорится в сообщении клиники.
Наталья Уланова, главный врач клиники, рассказала корреспонденту НГС, что операция проходила в апреле.
«Причина острого гнойного воспаления — пульпит, это может произойти по причине какой-нибудь травмы или повреждения коронки зуба», — уточнила Уланова.
В ноябре 2018 года специалисты новосибирской клиники БЭСТ обследовали тигрицу, которая упала в обморок прямо во время выступления в Магнитогорске 24 сентября.
Елена Громкова
Фото и видео Натальи Улановой