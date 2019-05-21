На улице Ленина снесут разорённую вандалами стоянку с лифтами — там будет новая стройка

Сейчас на площадке стоит просто железный навес

Сами власти не знают, насколько законно там построили крытую парковку
Сами власти не знают, насколько законно там построили крытую парковку


В Железнодорожном районе Новосибирска построили крытую парковку для автомобилей. Сейчас власти пытаются понять, законно ли она там появилась, а владелец участка планирует построить на этой земле административное здание.


О необычной постройке в редакцию НГС написал читатель Сергей, прислав в редакцию кадастровый номер участка на перекрёстке улиц Ленина и 1905 года. 


На фотографии с места видно, что сейчас тут расположена небольшая парковка на десяток машино-мест. Но раньше там было совершенно другое здание, утверждает ещё один местный житель.


«Там раньше была то ли автостоянка, то ли автомойка какая-то с подъёмником. Несколько раз видел, как машины на нём стояли. Её долго строили, несколько лет. Потом, похоже, снесли», — рассказал он.


Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, изначально на участке в 2012 году разрешили построить механизированную автостоянку с помещениями общественного назначения. В эксплуатацию автостоянку ввели в 2014 году.


Выдать разрешение на строительство попросила ООО «Ф.М.». По информации базы данных «Контур.Фокус», ООО «Ф.М.» принадлежит Елене Фельчук, которая является учредителем ещё девяти компаний в различных сферах деятельности.


Но потом механизированная автостоянка с участка исчезла, а на её месте появилась крытая парковка. В мэрии рассказали, что не знают, насколько законно здание автостоянки заменили на крытую парковку.


«В настоящее время департаментом <...> проводятся соответствующие мероприятия по установлению законности производства строительных работ на указанном земельном участке. 


В случае выявления нарушений действующего законодательства <...>, департаментом будет дана правовая оценка действиям застройщика и приняты меры реагирования <...>», — сказали в мэрии.


Как сообщил корреспонденту НГС директор ООО «Ф.М.» Виктор Фельчук, здание автостоянки снесли из-за того, что его разграбили вандалы. 


«Да, действительно, здание было сдано в эксплуатацию, однако местные жители всё разворовали. Сперва был украден медный кабель. <...> Когда эти вандалы всё разграбили, туда залезли <...> и всё спалили и сожгли. Стояли дорогостоящие шкафы, электроника, которые также были разворованы и уничтожены», — рассказал Фельчук.


По его словам, сейчас ООО «Ф.М.» проводит реконструкцию автостоянки, чтобы в дальнейшем построить на её месте административное здание. 


«Наша задача — получать прибыль, а не убытки. Думаем провести реконструкцию, чтобы участвовать в проектировании, чтобы построить там административное здание в соответствии с градостроительными нормами», 


— уточнил Фельчук.


В начале апреля стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского, 48 построили крытую автостоянку на 13 машино-мест, но в здании нет ни одного заезда для автомобилей. Позднее в мэрии сообщили, что застройщик самовольно застроил стеной въезд для машин.

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