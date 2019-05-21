На улице Ленина снесут разорённую вандалами стоянку с лифтами — там будет новая стройка

Сейчас на площадке стоит просто железный навес

Сами власти не знают, насколько законно там построили крытую парковку





В Железнодорожном районе Новосибирска построили крытую парковку для автомобилей. Сейчас власти пытаются понять, законно ли она там появилась, а владелец участка планирует построить на этой земле административное здание.





О необычной постройке в редакцию НГС написал читатель Сергей, прислав в редакцию кадастровый номер участка на перекрёстке улиц Ленина и 1905 года.





На фотографии с места видно, что сейчас тут расположена небольшая парковка на десяток машино-мест. Но раньше там было совершенно другое здание, утверждает ещё один местный житель.





«Там раньше была то ли автостоянка, то ли автомойка какая-то с подъёмником. Несколько раз видел, как машины на нём стояли. Её долго строили, несколько лет. Потом, похоже, снесли», — рассказал он.





Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, изначально на участке в 2012 году разрешили построить механизированную автостоянку с помещениями общественного назначения. В эксплуатацию автостоянку ввели в 2014 году.





Выдать разрешение на строительство попросила ООО «Ф.М.». По информации базы данных «Контур.Фокус», ООО «Ф.М.» принадлежит Елене Фельчук, которая является учредителем ещё девяти компаний в различных сферах деятельности.





Но потом механизированная автостоянка с участка исчезла, а на её месте появилась крытая парковка. В мэрии рассказали, что не знают, насколько законно здание автостоянки заменили на крытую парковку.





«В настоящее время департаментом <...> проводятся соответствующие мероприятия по установлению законности производства строительных работ на указанном земельном участке.





В случае выявления нарушений действующего законодательства <...>, департаментом будет дана правовая оценка действиям застройщика и приняты меры реагирования <...>», — сказали в мэрии.





Как сообщил корреспонденту НГС директор ООО «Ф.М.» Виктор Фельчук, здание автостоянки снесли из-за того, что его разграбили вандалы.





«Да, действительно, здание было сдано в эксплуатацию, однако местные жители всё разворовали. Сперва был украден медный кабель. <...> Когда эти вандалы всё разграбили, туда залезли <...> и всё спалили и сожгли. Стояли дорогостоящие шкафы, электроника, которые также были разворованы и уничтожены», — рассказал Фельчук.





По его словам, сейчас ООО «Ф.М.» проводит реконструкцию автостоянки, чтобы в дальнейшем построить на её месте административное здание.





«Наша задача — получать прибыль, а не убытки. Думаем провести реконструкцию, чтобы участвовать в проектировании, чтобы построить там административное здание в соответствии с градостроительными нормами»,





— уточнил Фельчук.





В начале апреля стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского, 48 построили крытую автостоянку на 13 машино-мест, но в здании нет ни одного заезда для автомобилей. Позднее в мэрии сообщили, что застройщик самовольно застроил стеной въезд для машин.