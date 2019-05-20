В Новосибирск идут грозы с сильным ветром

В ближайшие сутки в Новосибирске и области ожидаются грозы с порывистым ветром





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели: в городе будет нежарко, вероятны дожди с грозой.







«Над нами, в принципе, располагается система пониженного атмосферного давления с отдельными центрами, с атмосферными фронтами, которые вообще вызывают неустойчивую погоду с отдельными ливневыми дождями, с грозами. Они, правда, достаточно кратковременные и в общем-то небольшие», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцента Ренад Ягудин.







По его словам, небольшие кратковременные дожди в ближайшие три дня, с 21 по 23 мая, пройдут как в Новосибирске, так и на территории всего региона.







«Грозы наиболее вероятны в ближайшие сутки. <…> Ветер при грозах в порывах может достигать [по области] 15–20 метров в секунду», — пояснил Ренад Ягудин.







По его данным, температура в Новосибирской области при этом будет достаточно низкой, местами возможны ночные заморозки до -2 градусов. В Новосибирске ночная температура в ближайшие трое суток ожидается на уровне +5…+7 градусов, дневная — на уровне +15…+17.







Ренад Ягудин добавил, что в целом в третьей декаде мая погода в Новосибирской области будет соответствовать климатической норме. Это произойдёт за счёт того, что в середине декады в регионе ожидается волна тепла: дневная температура может подняться до +25 градусов. Потом на смену жаре снова придёт прохлада.





Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.







В Новосибирске уже начался грибной сезон — жители города и области делятся на форумах, где сейчас можно найти первые сморчки и вешенки. НГС составил карту грибных мест.