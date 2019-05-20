Свора собак разорвала кошек в Октябрьском районе

На псах — жёлтые бирки, которые свидетельствуют о том, что на волю собак выпустили зоозащитники

Стая появилась в частном секторе около месяца назад





Стая собак с жёлтыми бирками терроризирует часть Октябрьского района Новосибирска — в частном секторе они проникают во дворы домов, рвут кошек и пугают местных жителей.





«Ночами у нас в частном секторе разрывают кошек. Собаки спокойно забегают по дворам. У меня, например, порвали кота прям в ограде. У меня был мейн-кун. Он жил у меня с собаками и поэтому, видимо, даже не сопротивлялся. У меня с трех сторон двухметровый забор, а с четвертой — сетка рабица. Соседи не дали поставить забор, потому что у них посадки. Собаки порвали сетку рабицу и порвали прям на участке моего мейн-куна. Меня дома не было, собаки были закрыты дома, собственно, приехала домой и всё. На нашей улице как минимум знаю шестерых, у кого порвали кошек», — рассказала корреспонденту НГС жительница одного из домов Дарья (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим.ред.).





По словам женщины, стая из дюжины собак бегает в районе улиц Угловой, Автогенной и Радиотехнической.





«Их тут кто-то выпустил, я так подозреваю. Они все с жёлтыми бирками. Видимо, это программа ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. <…> Я так подозреваю, что они осваивают территорию и скоро будут выходить днём. Пыталась в полицию написать заявление, мне там сказали: "Вы что, шутите?"», — добавила Дарья.







Она выложила в соцсетях видео, на котором свора ночью 16 мая за несколько секунд разрывает кошку. После этого в личные сообщения женщины, по ее словам, начали поступать угрозы.









«Зоозащита и так уже начала нападать на меня уже: "Зачем вы выкладываете это? Зачем вы начинаете поднимать саботаж? Это травля против животных. Вы же понимаете, что к вам приедут догхантеры". Простите, а в чем я-то виновата? Я их сюда выпустила? Я их прикормила? Мне они тут даром не нужны. Дальше это — дети, старики, женщины. <…> [Городскому приюту] запрещено ловить собак с бирками. Собака с биркой считается якобы безопасной. Но опять же на видео видно, что это далеко не так», — переживает жительница Октябрьского района.







В Новосибирском центре по проблемам домашних животных подтвердили, что по закону не могут забирать с улицы животных с бирками.







«С бирками собаки? Сбежали, наверное, с какого-то приюта. На Автогенной мы сегодня после обеда работаем. С бирками мы вообще-то не имеем права их отлавливать. Они стерилизованы, выпущены», — рассказали корреспонденту НГС в НЦПДЖ.







Кто в городе занимается этой программой, в центре не знают. Известные зоозащитники также в недоумении.





«Пока [этой программой] никто в городе не занимается. Закон приняли, но он еще не начал работать. У нас есть муниципальное учреждение, которое ловит и убивает и всё. <…> Стерилизацией и пристройством массовым занимаются зоозащитники. Они выхватывают с этой живодерни этих животных и пристраивают их», — объяснила руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.





Агрессивные собаки нападают не только на других животных, но и на людей. Так, в Кудряшах две большие собаки напали на детей.