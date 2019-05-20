Компания из Москвы построит новый ЛДС на Немировича-Данченко

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За работу областные власти готовы заплатить 5,7 миллиарда рублей
Компания «Элинальфа» была единственным участником торгов
Власти Новосибирской области определились с подрядчиком строительства нового ЛДС на левом берегу — на объекте будет работать московская компания «Элинальфа».
Как сообщается на сайте госзакупок, на аукцион по определению подрядчика была подана всего одна заявка — её признали соответствующей всем требованиям. Таким образом, заказчик — УКС Новосибирской области — планирует заключить контракт с ООО «Элинальфа».
В документах на сайте закупок не уточняется, на каких условиях будет работать подрядчик. Но начальная цена контракта была на уровне 5,7 миллиарда рублей.
На сайте компании «Элинальфа» отмечается, что она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений, компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.
Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная». При этом она может оказаться не единственной новой станцией: недавно власти заявили о необходимости ещё одной на Дзержинской ветке.
В конце января 2019 года стало известно, что из федерального бюджета на строительство ЛДС выделят 3 миллиарда рублей.
Ольга Хмелевская
Эскиз предоставлен ООО «Парк чемпионов»
чья контора то ? в современной России важно не название , а собственники . Из того что накопал в открытых источниках . 1 учредитель , УК = 1000 000 руб. Численность 23 сотрудника !! ООО "Элинальфа" являлась поставщиком в 35 государственных контрактах на сумму 40 483 267 043 руб.
В общем по всей видимости очередной , только легальный , финансовый оператор . Посредник между заказчиком и суб подрядчиком . Один директор и 22 человека работничков .
Пробил эту конторку в открытых источниках.
Среднесписочная численность: 23 сотрудника.
Занавес.
Тут недавно полковника ФСБ взяли с поличным и отобрали честно заработанные не посильным трудом 13 миллиардов рублей.
У меня предложение, на эти деньги и построить и арену, и развязки и дороги.
Бедный полковник, на 155-ти работах наверное подрабатывал или на форексе или на фонбете поднял, а его так оклеветали, ай ай ай.