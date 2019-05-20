Компания из Москвы построит новый ЛДС на Немировича-Данченко

Власти Новосибирской области определились с подрядчиком строительства нового ЛДС на левом берегу — на объекте будет работать московская компания «Элинальфа».

Как сообщается на сайте госзакупок, на аукцион по определению подрядчика была подана всего одна заявка — её признали соответствующей всем требованиям. Таким образом, заказчик — УКС Новосибирской области — планирует заключить контракт с ООО «Элинальфа».

В документах на сайте закупок не уточняется, на каких условиях будет работать подрядчик. Но начальная цена контракта была на уровне 5,7 миллиарда рублей.