Больше 35 тысяч новосибирцев проголосовали за лучший бизнес города

36 352 новосибирца проголосовали за лучший бизнес города: они выбирают по одному победителю в каждой из 10 номинаций — всего в шорт-лист «Народной премии НГС» вошли 100 компаний.



«Активнее всего победителей выбирают в трёх номинациях: "Жилой комплекс года" — 6033, "Салон красоты года" — 4947, и "Фитнес-центр года" — 3895», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.



Имена победителей будут известны 31 мая на церемонии награждения в НОВАТе — её будет вести Иван Ургант.

Напоминаем, что вы ещё можете проголосовать за свою любимую компанию до 30 мая:

