Больше 35 тысяч новосибирцев проголосовали за лучший бизнес города

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В шорт-листе «Народной премии НГС» 100 компаний — до конца второго этапа осталось 2 недели
100 компаний, которые вошли в шорт-лист, уже получили свои дипломы победителей, но лучшего в каждой десятке выберут новосибирцы к 31 мая
«Активнее всего победителей выбирают в трёх номинациях: "Жилой комплекс года" — 6033, "Салон красоты года" — 4947, и "Фитнес-центр года" — 3895», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.
Имена победителей будут известны 31 мая на церемонии награждения в НОВАТе — её будет вести Иван Ургант.
Напоминаем, что вы ещё можете проголосовать за свою любимую компанию до 30 мая:
Ранее НГС узнал у самих компаний, которые вошли в шорт-лист, на кого они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, и что даёт им признание благодарных клиентов. Руководители бизнеса рассказали о том, как хотят развивать банную культуру города, в чём новосибирские медцентры похожи на персонажей произведений Льюиса Кэрролла и какая главная цель у автосервисов.
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова
Как перейти с уродского нового дизайна НГС на старый добрый?
Схема "удалить хистори-куки + прегрузиться" перестала работать, не дает больше эффекта. (
Надеюсь, ведущий Иван Ургант, вручая премию "Ашану" подчеркнет культурный вклад этой компании: отказ от унижения и пытки покупателей навязываемой аудиорекламой.
"Ашан" - единственный супермаркет из всех существующих в Сибири, который не унижает своих покупателей навязываемой аудиорекламой. Там даже музыкальных обоев нет - просто тишина, можно хоть 3 часа ходить по аллеям и выбирать товары. Единственная претензия - объявления о приеме на работу, это конечно дурной тон и режет уши. Но по сравнению с бесконечной и агрессивной аудиовонью во всех других торговых заведениях (включая даже Икею, хотя казалось бы....) - просто отдохновение и удовольствие от шоппинга.