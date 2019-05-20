Новосибирец 22 часа снимал туманность от взрыва сверхновой: получилось лицо со зловещей улыбкой

«Взрыв сверхновой и остатки от нее — туманность Вуаль. Она настолько большая, что она на небе занимает около 3 градусов. Диаметр Луны/Солнца около 0,5 градуса! То есть в этот кадр войдет 6 Лун, выставленных в линию», — свой пост он сопроводил такой подписью.

Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал снимок туманности Вуаль, которая осталась от взрыва сверхновой. Взрыв случился 5 тысяч лет назад.

Герман Марков рассказал корреспонденту НГС, что съёмка шла ещё прошлым летом.

«Но из-за некоторых проблем с оборудованием, в итоге и со снимками, я их отбраковал. Там звезды были плохие. Но недавно я специально для этого объекта отдельно звезды отснял и заменил их. В астрофотографии часто приходится работать со звездами отдельно от основного снимка. Тем более в данном случае я снимал туманности через специальные фильтры, блокирующие паразитный городской свет, а они очень сильно в итоге меняют цвет звезд», — уточнил Герман.

Он отметил, что для таких снимков звёзды часто снимаются отдельно в стандартном цвете. Работу над панорамой он завершил на днях. Он отметил, что прежде эту туманность он снимал частями.

«Эту туманность я давно хотел снять так, чтобы она полностью вошла в кадр.

Она достаточно большая по размеру на небе, пришлось снимать панораму из 2 кадров.

И то в кадр она не полностью вошла, но вошли основные ее части. А для съемки панорамы нужно достаточно много времени. Туманность эта достаточно известная среди любителей астрономии», — объяснил Герман Марков.