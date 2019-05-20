Новосибирец 22 часа снимал туманность от взрыва сверхновой: получилось лицо со зловещей улыбкой

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Астрофотограф Герман Марков вёл съёмку почти сутки
Туманность Вуаль настолько большая, что её панорама сделана из двух частей
Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал снимок туманности Вуаль, которая осталась от взрыва сверхновой. Взрыв случился 5 тысяч лет назад.
Сегодня астрофотограф опубликовал снимок в своём Instagram. Часть панорамы туманности напоминает человеческий профиль со зловещей улыбкой.
«Взрыв сверхновой и остатки от нее — туманность Вуаль. Она настолько большая, что она на небе занимает около 3 градусов. Диаметр Луны/Солнца около 0,5 градуса! То есть в этот кадр войдет 6 Лун, выставленных в линию», — свой пост он сопроводил такой подписью.
Герман Марков рассказал корреспонденту НГС, что съёмка шла ещё прошлым летом.
«Но из-за некоторых проблем с оборудованием, в итоге и со снимками, я их отбраковал. Там звезды были плохие. Но недавно я специально для этого объекта отдельно звезды отснял и заменил их. В астрофотографии часто приходится работать со звездами отдельно от основного снимка. Тем более в данном случае я снимал туманности через специальные фильтры, блокирующие паразитный городской свет, а они очень сильно в итоге меняют цвет звезд», — уточнил Герман.
Он отметил, что для таких снимков звёзды часто снимаются отдельно в стандартном цвете. Работу над панорамой он завершил на днях. Он отметил, что прежде эту туманность он снимал частями.
«Эту туманность я давно хотел снять так, чтобы она полностью вошла в кадр.
Она достаточно большая по размеру на небе, пришлось снимать панораму из 2 кадров.
И то в кадр она не полностью вошла, но вошли основные ее части. А для съемки панорамы нужно достаточно много времени. Туманность эта достаточно известная среди любителей астрономии», — объяснил Герман Марков.
В сообщении под опубликованном фото в Instagram автор отмечает, что на каждую из двух частей панорамы ушло примерно 11 часов съемки, то есть общее время съемки составило почти 22 часа.
В конце апреля Герман Марков вместе с Большим новосибирским планетарием сделал снимок галактики М87, на котором можно было разглядеть джет сверхмассивной чёрной дыры.
Елена Громкова
Фото Германа Маркова