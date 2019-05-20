Видео: в зоопарке начали гулять ушастые котята каракалов

До этого зверьков держали в вольерах, не доступных для посетителей

Детёныш каракала ещё всего опасается





В Новосибирском зоопарке в открытые вольеры перевели детёнышей каракала — они попали на видео к постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой.





На своём YouTube-канале Анна Новикова опубликовала ролик длиной около 40 секунд. На видео каракалёнок бегает по дереву в клетке и трусливо озирается. В конце съёмки он бежит к матери, и в кадр попадает ещё один детёныш.





По словам Анны Новиковой, детёнышей каракала перевели в открытые вольеры, доступные посетителям на прошлой неделе.









В феврале прошлого года у пумы в зоопарке родился котёнок-девочка, которую потом назвали Софией. В сентябре её увезли в другой зоопарк. А в апреле 2019 года первое потомство принесли кошки Жоффруа.