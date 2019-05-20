Сотни новосибирцев посмотрели последнюю серию «Игры престолов» с самого утра

С утра понедельника, 20 мая, новосибирцы начали смотреть последнюю серию финального сезона сериала «Игра престолов». За первые два часа её увидели 826 человек только через сервисы крупнейшего новосибирского провайдера «Электронный город».



«Без сомнения, последняя серия "Игры престолов" вызвала повышенный интерес. Только за первые два часа после появления в телеприставке её посмотрели 826 абонентов телевидения "Электронного города". Стоит отметить, что речь идёт о начале рабочего дня. Не знаю, брали эти люди отгул, как многие в Америке, но факт остаётся фактом», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.

