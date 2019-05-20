Сотни новосибирцев посмотрели последнюю серию «Игры престолов» с самого утра

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Первую серию сезона с утра посмотрели в три раза меньше человек
Восьмой сезон сериала состоит из 6 эпизодов
С утра понедельника, 20 мая, новосибирцы начали смотреть последнюю серию финального сезона сериала «Игра престолов». За первые два часа её увидели 826 человек только через сервисы крупнейшего новосибирского провайдера «Электронный город».
«Без сомнения, последняя серия "Игры престолов" вызвала повышенный интерес. Только за первые два часа после появления в телеприставке её посмотрели 826 абонентов телевидения "Электронного города". Стоит отметить, что речь идёт о начале рабочего дня. Не знаю, брали эти люди отгул, как многие в Америке, но факт остаётся фактом», — рассказал корреспонденту НГС руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.
Он добавил, что в день премьеры последнего сезона первую серию посмотрели порядка 1500 человек. С каждой новой серией число смотревших увеличивалось и достигло 2700 просмотров пятой серии в день её выхода.
В середине апреля сотни новосибирцев начали рабочую неделю с просмотра новой серии «Игры престолов».
Мария Тищенко
Скриншот канала Amediateka / YouTube.com
1. я один ни одной серии этого не смотрел? (хотя нет лукавлю, половину одной посмотрел плюнул и выключил)
2. наконец то этот шлак закончился?