Владимир Тарасенко забил редчайший для полуфинала Кубка Стэнли гол

Хоккеист из Новосибирска остался одним из двух россиян, выступающих в плей-офф НХЛ

Владимир Тарасенко исполнил буллит во втором периоде





Сегодня, 20 мая, Владимир Тарасенко в матче плей-оффа Национальной хоккейной лиги смог забить гол, который до него забивали только три хоккеиста.







Команда «Сент-Луис Блюз», за которую выступает Тарасенко, сегодня обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:0. Тарасенко набрал за игру три очка — забил гол и сделал две результативные передачи. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Сент-Луиса».





В середине второго периода Владимир Тарасенко направлялся к воротом «Сан-Хосе» с шайбой. В это время один из соперников подставил ему под ноги клюшку, и Владимир упал. После этого судья назначил в ворота «Сан-Хосе» буллит, который Тарасенко реализовал.





«Тарасенко — четвёртый игрок в истории лиги, реализовавший буллит в плей-офф на стадии полуфинала или финала Кубка Стэнли.





Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Матсу Сундину и Джо Сакику», — отмечает издание Чемпионат.com.





На счету Тарасенко в этой серии плей-офф 12 баллов в 18 матчах — семь шайб и пять передач. Свою шестую шайбу в серии Тарасенко забросил на прошлой неделе.







