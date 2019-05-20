Владимир Тарасенко забил редчайший для полуфинала Кубка Стэнли гол

Хоккеист из Новосибирска остался одним из двух россиян, выступающих в плей-офф НХЛ

Владимир Тарасенко исполнил буллит во втором периоде
Владимир Тарасенко исполнил буллит во втором периоде


Сегодня, 20 мая, Владимир Тарасенко в матче плей-оффа Национальной хоккейной лиги смог забить гол, который до него забивали только три хоккеиста.


Команда «Сент-Луис Блюз», за которую выступает Тарасенко, сегодня обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:0. Тарасенко набрал за игру три очка — забил гол и сделал две результативные передачи. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Сент-Луиса».


В середине второго периода Владимир Тарасенко направлялся к воротом «Сан-Хосе» с шайбой. В это время один из соперников подставил ему под ноги клюшку, и Владимир упал. После этого судья назначил в ворота «Сан-Хосе» буллит, который Тарасенко реализовал.


«Тарасенко — четвёртый игрок в истории лиги, реализовавший буллит в плей-офф на стадии полуфинала или финала Кубка Стэнли. 


Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Матсу Сундину и Джо Сакику», — отмечает издание Чемпионат.com.


На счету Тарасенко в этой серии плей-офф 12 баллов в 18 матчах — семь шайб и пять передач. Свою шестую шайбу в серии Тарасенко забросил на прошлой неделе.



Прочтений: 2809

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено