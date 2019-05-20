Автоинспекторы отправились искать в автобусах водителей-нарушителей

Сегодня, 20 мая, новосибирские автоинспекторы начали рейд по водителям автобусов — под проверку попадут и городской, и межрегиональный транспорт.

«C 20 по 22 мая на территории города будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения действующего законодательства при перевозках пассажиров», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Акцию условно называют «Автобус», три дня автоинспекторы буду останавливать автобусы на маршруте и проверять на конечных остановках.