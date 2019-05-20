Автоинспекторы отправились искать в автобусах водителей-нарушителей

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Рейд продлится в течение трёх дней
Автоинспекторы будут проверять, соблюдают ли водители автобусов ПДД и режим труда
Сегодня, 20 мая, новосибирские автоинспекторы начали рейд по водителям автобусов — под проверку попадут и городской, и межрегиональный транспорт.
«C 20 по 22 мая на территории города будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения действующего законодательства при перевозках пассажиров», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Акцию условно называют «Автобус», три дня автоинспекторы буду останавливать автобусы на маршруте и проверять на конечных остановках.
«Будет проверяться соблюдение правил дорожного движения, контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителями автобусов, будут проверяться маршрутные листы», — уточнила Варновская.
Кроме того, сейчас в городе идёт и другая акция ГИБДД — «Пешеход», она продлится до 26 мая.
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой
Пусть нам гибдд лучше расскажет о подробностях аварии с бмв у часовни на Красном проспекте: кто был за рулем и как наказан за преступление? А водителей автобусов оставьте в покое, взятки им вам давать не из чего, доходы не чиновничьи.
На маршрутах хоть не проверяйте. А то пассажиры сидят по Гибдд изголяется над бедными водителями. Цены на все растут и они просто в основном выживают, кроме конечно ильенкинских эвакуаторов